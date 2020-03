Vereadora aceita ser a vice de Luizão e racha grupo do prefeito Sérgio Guidio

Rosinha, a maior defensora do governo

na Câmara, já comunicou saída ao prefeito

Ex-integrante da base governista, a vereadora Joana Rosa Aparecida Leite Brescansim (PL) foi convidada e aceitou ser a candidata a vice-prefeita na chapa do ex-prefeito Luiz Carlos Souto (PSD), que se prepara para disputar a sucessão de seu ex-vice-prefeito Sérgio Galvanin Guidio (PSDB). Os dois romperam há dois anos e pensam em polarizar os votos em outubro, embora o atual presidente da Câmara, Vinícius Pedraci (PSD), desponte como uma “terceira força”.

“Rosinha” é uma das vereadoras que mais defenderam o governo na Câmara, principalmente depois que Guidio perdeu a folgada maioria que elegeu em 2016. Após o convite de Luiz Carlos Souto, porém, ela procurou o prefeito no gabinete e disse que estava propensa a aceitar ser a candidata a vice na chapa da oposição. Foi educada, agradeceu a companhia política do prefeito durante os últimos anos e se despediu.

A perda é considerável do ponto de vista eleitoral, já que Rosinha, além de comerciante respeitada em Ipaussu, é evangélica. Outro que pode deixar o grupo de Guidio e se alinhar a Luiz Carlos Souto é o vereador Paulino Enfermeiro, o quinto mais votado em 2016.

Procurada, a vereadora Rosa Brescansim não quis dar pormenores sobre o acordo com o ex-prefeito Luiz Carlos Souto. Disse apenas que, com a abertura da chamada “janela partidária”, está analisando se permanece no partido pelo qual foi eleita, o PL. “No mês de abril terei uma definição concreta”, afirmou.

Já o ex-prefeito Luiz Carlos Souto confirmou que realmente a vereadora Rosinha se aliou ao seu grupo. “Estamos falando de pré-candidaturas, pois estamos construindo um grupo para propor coisas boas para Ipaussu”, disse. Segundo “Luizão”, o convite a Rosinha foi para compor a chapa como vice para as eleições de outubro. “Nós queremos lançar um vice do PL”, afirmou.

Outro que pode deixar o grupo de Guidio e se alinhar a Luiz Carlos Souto é o vereador Paulino Enfermeiro, o quinto mais votado em 2016 pelo PT. Segundo o ex-prefeito, Paulino pode se filiar a outro partido até abril.

Souto disse que o vereador Vinícius Pedraci, o atual presidente da Câmara, ainda é dúvida como aliado para as eleições. Ele admitiu que o convite a Rosinha pode ter magoado alguns políticos, entre eles Pedraci. “Ainda não sabemos qual a posição dele. Mas é natural algum ressentimento e acredito que ele vai decidir até o dia 2 de abril. Este recuo acontece num primeiro momento e devemos respeitar a posição das pessoas. Sei, porém, que o Pedraci já recebeu convite do atual prefeito”, explicou.

Pedraci é dúvida

O presidente da Câmara de Ipaussu, Vinícius Pedraci (PSD), disse que não tem qualquer compromisso com o ex-prefeito Luiz Carlos Souto. “O que houve foram pesquisas que me colocavam como vice dele, mas sem nada formalizado”, disse. Pedraci, porém, admitiu que o ingresso de Rosinha no grupo do ex-prefeito surpreendeu. “Ninguém esperava”, afirmou.

Vinícius disse que ainda não definiu sua situação para as eleições de outubro. “Ainda não resolvi. Posso ser vice, novamente candidato a vereador ou até a prefeito”, explicou. No entanto, o presidente da Câmara disse que, logo após o convite de Luizão a Rosinha, ele foi procurado por partidos para se lançar candidato majoritário.

“Tem gente defendendo meu nome como uma terceira opção. Sinceramente, não descarto esta possibilidade”, disse. Pedraci também contou que na semana passada percebeu uma aproximação do prefeito Sérgio Guidio. “No momento em que o Luizão convidou a Rosinha, recebi um aceno do prefeito, inclusive para compor grupo”, admitiu.

“Na verdade, não descarto nenhuma possibilidade. Neste instante, me coloco como pré-candidato a prefeito. Acredito que é viável”, afirmou. Vinícius Pedraci disse que vai definir sua situação até o final de março. Hoje, ele é filiado ao PSD, a mesma legenda do ex-prefeito Luiz Carlos Souto.