Beto Magnani: ‘A janela’

A janela

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

— Nunca tinha visto o vizinho daquela janela.

— Eu também não. Nem daquela casa ali. Vivia apagada.

— Na janela os vizinhos. Na televisão o mundo doente. E no celular os amigos. Assim o mundo gira neste instante. Para todos. For all!

— Bonito isso. É um Post?

— Não, pensei agora mesmo.

— Sabia que a nossa bisavó morreu na Peste Negra.

— Não, a peste negra foi no século passado. A vó da mamãe morreu foi na Gripe Espanhola. No começo do século passado.

— No começo do século passado não foi a Febre Amarela?

— Não, foi a Gripe Espanhola! A Febre Amarela foi na metade do século, na década de sessenta. A Gripe Espanhola foi bem no começo, em mil novecentos e dezoito e dezenove. Foram só dois anos e matou mais de vinte milhões de pessoas.

— Tá sabendo hein?!

— Claro, a professora só falava disso na semana passada.

— A minha também.

— A Peste Negra foi de mil trezentos e trinta e três à mil trezentos e cinquenta e um. Matou mais de cinquenta milhões de pessoas.

— Puxa vida!

— Tem também a Tuberculose, a Varíola, o Tifo, o Sarampo, a Malária, a Cólera…

— Para! Chega! Já deu. Desse jeito vai contaminar todo mundo aqui.

— Bactérias e vírus já causaram estragos tão grandes quanto terremotos, furacões, tsunamis e vulcões. Mais do que as guerras.

— Paaara!

— Há indícios de Peste Negra em civilizações de cinco mil anos atrás.

— E como é que sabem disso?

— Analisando ossos encontrados em sítios arqueológicos.

— Você decora a apostila? Você é muito CDF! Fica chato assim.

— Sabia que os primeiros sinais de civilização humana não são pedaços de objetos? O primeiro sinal de civilização foi um osso quebrado e cicatrizado. Qualquer animal que quebra a perna morre. Fica vulnerável aos predadores, não consegue caçar, beber água, acaba morrendo. Um osso quebrado que cicatrizou é evidência de que alguém teve tempo para ficar com aquele que caiu, tratou da ferida, levou a pessoa à segurança e cuidou dela até que se recuperasse.

— Tem isso na sua apostila?

— Não. Essa li num Post. Uma Antropóloga.

— O inicio da civilização aconteceu na primeira vez que dois ou mais seres humanos perceberam que pertenciam a um grupo, a um coletivo. Se espantaram quando perceberam que um precisa do outro para sobreviver. Que sem o outro o individuo humano morre. Que isso é fato. E que essa consciência é a sua maior defesa entre os outros animais que também perambulam pelo planeta.

— A Antropóloga escreveu isso?

— Ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa. Quando se percebe que o cuidado é indispensável.

— Eu perguntei se isso também é do Post?

— Depois veio o fogo e começou a competição, a briga pela lenha. Quem tinha a lenha tinha mais poder. Até hoje é assim. O fogo tornou-se também indispensável para a vida humana, para tudo que ela faz e produz. Virou conforto. Dinheiro. As empresas que extraem e produzem o combustível são as mais fortes. Os motores dos aviões, dos carros, das fabricas, todos os motores, são as fogueiras de hoje que ouvimos de longe, na mesma altura em que ouvimos o trovão, o vento e todos os sons que a natureza produz sem nossa interferência. Só o fogo compete. Estamos queimando o mundo. Era verde e está cada vez mais vermelho. O fogo gerou a barbárie do mercado da lenha.

— Nossa! É do Post?

— Não. Mitologia Grega. Prometeu.

— Hã?

— A Peste breca a Barbárie e abre espaço à Civilidade. À consciência do coletivo. Pela vida.

— Vixi. Fui.

Eu tinha ido fechar a janela e ouvi, não resisti. Eram dois adolescentes na janela ao lado. Um menino e uma menina. Provavelmente irmãos. Fechei e corri para desligar o fogo do macarrão que eu estava cozinhando. À bolonhesa.

(Magú)