Jovem volta às pressas de intercâmbio

Lucas Pilati estava na Alemanha desde

agosto do ano passado e antecipou retorno

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Em intercâmbio na Alemanha desde agosto do ano passado, o santa-cruzense Lucas Marcel Aparecido Costa Pilati, 17, voltou às pressas ao Brasil por causa do avanço do Covid-19, o novo coronavírus, no mundo. Ele ficará isolado por 14 dias.

Pilati estava em Tönivorst, no estado de Nordrhein Westphalia, e seu retorno era previsto para junho deste ano.

“Muitos intercambistas estão indo embora. As organizações estão recomendando o retorno”, afirmou. A escola onde Pilati estudava em Tönivorst, bem como todas da Alemanha, fechou. As pessoas estão em isolamento social. “Não fazia mais sentido ficar lá. Eu permaneceria dentro de casa pelos próximos meses”, diz Pilati.

O país europeu possuía até a tarde de sábado, 21, 13 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus. No entanto, o número de mortes em decorrência da doença é pequeno, 31. A baixa letalidade, segundo autoridades, se deve aos exames precocemente realizados.

Em algumas regiões — como o Estado onde Lucas estava —, sair de casa ainda era permitido. O toque de recolher no país fica a cargo dos governos estaduais. “Em Baviera, no sudeste alemão, a saída está proibida”, explica.

Pilati morou em duas cidades desde que chegou na Alemanha. A primeira, antes de Tönivorst, foi Viersen, no mesmo Estado. São poucas as lojas que seguem abertas. Funcionários de indústrias têm revezado turnos.