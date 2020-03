O artesão das redes

Com quase 92 anos, Ary “Cabana” ainda

trabalha o dia todo confeccionando

redes para futebol e cordas para cadeiras

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Ele vai fazer 92 anos no final do ano e trabalha todo dia, desde o amanhecer até o início da noite. É Ary Archanjo Alves Correa, o conhecido “Ary Cabana”, talvez o único artesão de Santa Cruz do Rio Pardo que ainda faz manualmente redes para futebol ou pescarias. Hoje aposentado, Ary trabalhou 40 anos como servidor público da antiga Delegacia de Ensino, mesmo sem nunca deixar de fazer o artesanato. “Minha jornada era meio período. No outro, fazia redes ou pescava — não por divertimento, mas para vender peixes”, contou.

O “Cabana” não é propriamente um apelido. “Meu pai, conhecido por Luiz Cabana, foi amigo e cozinheiro do Tonico Lista. Desde a infância fui chamado assim”, contou. Ary nasceu em 1928 e atravessou grandes eventos mundiais. Já era quase maior de idade, por exemplo, quando acabou a Segunda Guerra Mundial.

Mas o seu orgulho é ter trabalhado a vida inteira. “Comecei muito cedo. A pescaria fez parte da minha vida durante muitos anos. Modéstia à parte, sempre fui bom nisso, pois conhecia os lugares certos. Já pesquei mais de 300 quilos num único dia. Minha média era 80 quilos por pescaria”, explicou. Tudo para vender? “Nem tudo. Era para comer mesmo. Cuidei de meus filhos com muito peixe e esta era a principal alimentação deles”, disse.

Aliás, este pode ser um dos motivos da disposição surpreendente para um aposentado de quase 92 anos. “Nunca gostei de carne bovina. Faz 60 anos que não coloco carne na boca. Peixe, todo dia”, afirmou.

Como vivia na beira do rio Pardo, Ary aprendeu com garimpeiros a confeccionar canoas. Fez muitas para amigos, mas também ficava fascinado com o garimpo no rio Pardo, atividade que foi muito intensa nos anos 1940 a 1960. “Uma vez, vi um deles, o Juvelino, com um diamante de três quilates. Ele jurava que pegou no rio Pardo”, conta.

Viúvo de Albertina Rangel Correa, Ary “Cabana” tem dez filhos, 15 netos e 15 bisnetos. “Tinha gente que me caçoava pela quantidade de filhos. O comerciante Benedito Santos, por exemplo, ficava contando até dez em voz alta quando eu passava em frente ao empório dele”, lembra, rindo.

Redes disputadas

Ary disse que sua rotina diária é acordar antes das 4h, tomar café e já começar a trabalhar. Isto inclui, aliás, domingos e feriados. As filhas precisam insistir para ele parar um pouco e almoçar. É que, hoje, ele fica o dia todo fazendo seu principal artesanato — a fabricação manual de redes —, ofício que aprendeu desde a infância com o pai. “Na verdade, ele não me ensinava nada. Aprendi olhando”, conta.

Mas fazer rede é o que mais gosta. Há anos, Ary se tornou um raro especialista no ramo. No início, fabricava mais tarrafas para pescarias. Depois, passou a fazer redes para futebol. E não parou mais.

A rede tem seus segredos. Ela é trançada com fios de nylon em seis partes que, no final, são emendadas. Dificuldade para leigos, “fichinha” para Ary, que consegue fabricar uma rede em dois dias.

Ele também faz aquelas redes de proteção que ficam em cima do campo — principalmente de futebol suíço — para evitar que a bola escape. O artesão confeccionou uma dessas para um clube de Piraju que ainda está no local mais de 10 anos depois. “Ela pesou uns 80 quilos”, conta.

Em Santa Cruz do Rio Pardo, é difícil encontrar um campo de futebol cujas redes não foram feitas por Ary. A começar, claro, do estádio “Leônidas Camarinha“, passando pelo Cruzeiro, Icaiçara, ginásio de esportes — inclusive as redes de proteção lateral — e outros locais. Há redes dele espalhadas pelos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e até no Paraguai.

Ary, aliás, também faz redes de proteção para janelas em apartamentos. “Acho que já fiz milhares para moradores de São Paulo”, conta.

Aos 91 anos, o artesão não usa óculos. Porém, reconhece que a visão não está ajudando. “Eu não gosto de óculos. Estou parando de fazer redes com o nylon mais fino porque tenho dificuldade. Mas as demais, tiro de letra”, disse. Ele é capaz de fazer um jogo completo de redes em menos de uma semana.

Além das redes, Ary tem outra atividade: recupera cadeiras feitas com tiras de plástico (PVC). Na verdade, ela troca os plásticos pela corda, o que aumenta durabilidade e, inclusive, melhora a estética. E há até um estoque na “fábrica”, já que o artesão compra cadeiras velhas para fazer a restauração completa. É um trabalho completo: Ary lixa, faz a pintura e coloca as tiras dos assentos geralmente usados em áreas. Quando a reportagem deixou a casa, já havia clientes trazendo cadeiras reformar. O próprio Ary atende o interessado e ajuda a retirar a cadeira da capota do carro.

* Colaborou Toko Degaspari