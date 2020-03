Em meio a crise, Otacílio projeta aumentar salários

Projeto prevê reajuste para comissionados

e agentes políticos, o que prefeituras da

região e a própria Câmara vão evitar

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Numa sessão sem público, a Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo vota nesta segunda-feira, 30, projeto do prefeito Otacílio Parras (PSB) que reajusta em 4,01% os salários de todos os servidores públicos, incluindo funcionários comissionados e agentes políticos — prefeito, vice e secretários. Em tempos de crise econômica e de pandemia do coronavírus, diversos municípios estão suspendendo o reajuste para comissionados e agentes políticos, como fez Ourinhos (leia nesta edição). A Câmara de Santa Cruz, aliás, estuda não dar nenhum reajuste nem mesmo para os servidores efetivos. Caso o reajuste proposto por Otacílio seja aprovado, ele vai elevar o próprio salário para R$ 16.446,85.

O projeto enfrenta resistências na oposição exatamente pela crise atual gerada pela pandemia de coronavírus. Em Santa Cruz, vários estabelecimentos comerciais estão obrigados a permanecer fechados e já houve dezenas de demissões na semana passada. Num quadro incerto de forte recessão, alguns vereadores analisam que o Poder Público deve dar exemplo neste momento.

É o caso de Luciano Severo (Republicanos). Na reunião de comissões realizada na sexta-feira, onde os projetos que entrarão em pauta são discutidos, ele anunciou que vai apresentar uma emenda para excluir do reajuste todos os comissionados e agentes políticos do Poder Executivo. O vereador quer que o aumento seja concedido apenas a servidores concursados.

“A situação do País é muito difícil. A gente sabe que cargo em comissão ou agente político é passageiro e, neste caso, vamos dar exemplo e cortar. Não é hora de aumentar salários de comissionados, prefeito, secretários, vice ou vereador”, afirmou. Severo contou que, ao anunciar aos colegas que apresentará a emenda na segunda-feira, não ouviu nenhum comentário, contra ou a favor.

Além de reajustar o seu próprio salário, o projeto do prefeito Otacílio Parras prevê que os secretários tenham vencimentos de R$ 8.238,26 e o vice-prefeito Benedito Batista Ribeiro (PT), de R$ 4.331,88. O índice de 4% atinge funcionários da autarquia Codesan e representa o acumulado anual da inflação segundo o IPCA/IBGE. O presidente da autarquia, por exemplo, passará a receber R$ 10.395,20.

Câmara não reajusta

O presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, Paulo Pinhata (MDB), disse que não deve apresentar projeto para reajustar salários dos servidores, nem mesmo para os efetivos. “Sem este reajuste, haverá uma economia de mais de R$ 70 mil ao ano. Acho que não é o momento de falar em aumento neste cenário de crise”, afirmou o vereador. Segundo ele, este projeto terá um impacto muito grande no Poder Público do município em meio a uma grave crise.

Os vereadores também ficarão sem aumento. Hoje, eles recebem R$ 4.342,32 e, caso houvesse reajuste, os salários iriam para R$ 4.516,45. O presidente tem direito a um vencimento maior, de R$ 5.595,76.

Segundo apurou o jornal, pelo menos um vereador da base aliada manifestou o interesse em apresentar uma emenda mantendo o reajuste para concursados e comissionados, excluindo apenas os agentes políticos — prefeito, vice e secretários — do aumento.

Atualização: Na tarde de sábado, 28, o vereador João Marcelo Santos (DEM) informou que também apresentou uma emenda para retirar os agentes políticos do projeto. Ele mantém, porém, o benefício aos comissionados. João Marcelo também informou que vai propor um reajuste de 0,01% a todos os funcionários da Câmara Municipal.