ACE desautoriza movimentos para reabrir comércio em Santa Cruz

Reunião no sábado sugeriu muita

prudência neste momento de crise

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Uma reunião da Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo na tarde de ontem, 28, desautorizou empresários a aderir a movimentos que pedem uma eventual reabertura do comércio.

Ourinhos, Bauru e Marília já presenciaram manifestações contrárias ao decreto do governador João Doria (PSDB) que proíbe empresas que vendam produtos não essenciais de abrir as portas.

Vários carros lotaram as principais ruas e avenidas destas cidades em protesto contra o fechamento comercial. O setor mais afetado é o varejo.

Este tipo de movimento ganhou nas redes sociais. Em Santa Cruz do Rio Pardo também há opiniões defendendo a reabertura do comércio.

A Associação afirma que segue atenta às notícias sobre assuntos comerciais e, em nota, diz que outras manifestações da diretoria poderão ser divulgadas nesta semana.