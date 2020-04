Advogado de Sueli Feitosa vai contestar o valor da perícia contábil

Luiz Henrique Mitsunaga vai

se pronunciar nos próximos dias

O advogado Luiz Henrique Mitsunaga, que defende Sueli Feitosa e alguns familiares, disse que tomou conhecimento da denúncia feita pelo Ministério Público, mas ainda não se inteirou totalmente do teor. “Já era algo esperado. A partir da semana que vem, vou me pronunciar, mas posso adiantar que não há surpresas”, afirmou.

Mitsunaga só revelou que a tipificação dos crimes não foi a mesma que constou no inquérito comandado pela Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo. Na época, Sueli Feitosa e mais cinco pessoas da família — as irmãs Camila Souza, Silvia Feitosa e Aparecida Feitosa, os cunhados Adilson Gomes e Pedro Moura e a mãe Maria da Conceição Feitosa — foram indiciadas por falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A polícia ainda analisava o crime de sonegação fiscal.

Segundo Mitsunaga, a partir da denúncia é que o processo vai caminhar na Justiça. Ele disse que o valor apontado como desvio usou como base a perícia contábil realizada pela prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, que chegou a R$ 10.940.294,35. Os valores estão atualizados, uma vez que os números originais são de R$ 3.772.654,00. “Como disse antes, não sei qual o índice utilizado e vamos nos manifestar no processo”, informou.

Surpresa

O delegado Renato Mardegan, que comandou as investigações sobre o desvio de dinheiro público, ficou surpreso com a denúncia oferecida pelo MP contra Sueli Feitosa e seus familiares. Ontem, ele afirmou não tomou conhecimento do teor da inicial, mas explicou que ainda há procedimentos pendentes na Polícia Civil.

Uma delas, segundo apurou o jornal, é a verificação nos documentos da perícia contábil feita pela prefeitura. A conferência está a cargo de técnicos da polícia de Marilia.