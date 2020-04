Caminhão capota na Raposo e fere homem

Um homem ficou ferido após perder o controle e capotar uma carreta na rodovia Raposo Tavares, no município de Ipaussu, durante a noite da quinta-feira, 26. O capotamento aconteceu perto do acesso à cidade pelo posto Presidente.

O motorista recebeu atendimento de socorristas do Samu, mas, ainda atordoado, não conseguiu explicar o que teria causado o acidente naquele trecho.

O prejuízo no caminhão foi grande, talvez total. A Polícia Rodoviária foi acionada para sinalizar a rodovia, com a ajuda de funcionários do DER. O caminhoneiro foi levado ao hospital de Ipaussu, mas com ferimentos leves.

Publicado na edição impressa de 29/03/2020