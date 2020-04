DICAS – Edição de 29/03/2020

Salários

Caso os vereadores aprovem amanhã o reajuste salarial para comissionados e agentes políticos, Otacílio passará a ganhar mensalmente R$ 16.446,85, muito embora não seja o maior salário pago pelo município. A procuradora-geral Luciana Junqueira, que ele nomeou desde o início do mandato, recebeu em março mais de R$ 20 mil.

Lá e cá

Todos os dias, o prefeito Otacílio Parras (PSB) faz política atacando pessoas que, segundo ele, fazem política com a situação do coronavírus.

Postura

Há duas semanas, o DEBATE revelou que o prefeito Otacílio Parras havia tido contato com uma pessoa com quadro suspeito de coronavírus. O local preferido pelo prefeito — estúdio de rádio — passou a ser evitado por ele. Entrevistas, só por videoconferência…

Isenção

O vereador Murilo Sala quer isentar isentar do pagamento da Taxa de Licença de Funcionamento empresários que tiveram de fechar as portas neste período de quarentena.

Calamidade pública

Se Santa Cruz do Rio Pardo estava em estado de emergência em saúde pública até duas semanas atrás, agora se encontra em situação de calamidade. A medida serve para agilizar a chegada de testes rápidos de coronavírus à cidade. Pouca gente sabe, mas neste cenário a população também tem direito de sacar parte do FGTS.

Calamidade 2

A situação de calamidade pública também permite que se façam serviços sem a exigência de licitação. A M.Rover, que disputaria um processo licitatório neste ano, ficou feliz.

Sem calçado

Um munícipe afirma que seu chinelo arrebentou e ele não conseguiu comprar outro no supermercado, pois o prefeito proibiu os estabelecimentos de vender produtos que não sejam essenciais. É como se calçado não fosse necessário.

Esse filho é meu

O vereador João Marcelo Santos (DEM) ligou ontem para a redação do DEBATE e disse é o autor de uma emenda que pretende tirar os agentes políticos do projeto que aumenta em 4,01% os salários de servidores. No entanto, ele quer preservar os comissionados.

Esse filho é meu 2

Já Luciano Severo é mais radical. Ele vai propor que o aumento só seja concedido aos funcionários concursados.

Pelo menos

João Marcelo também vai apresentar uma emenda para que os vereadores e funcionários da Câmara tenham um reajuste de surpreendentes 0,01%

Se adequando à situação

Até mesmo moradores de rua resolveram se proteger e evitar o contágio do coronavírus. Na semana passada, aos poucos carros que passavam nas proximidades do ginásio de esportes, eles pediam dinheiro usando uma máscara de proteção.

Coisas de Política

Almoço das Mães

Aquele jovem prefeito foi convidado a levar sua mãe para um almoço no “Clube dos Cento e Vinte”. Era uma homenagem para o Dia das Mães e a mãe do prefeito seria a grande homenageada da festa.

Após os preparativos, já saindo em direção ao clube, conforme horário marcado, o prefeito lembrou-se de um velho costume de sua mãe, considerado, por ele, deselegante. Ocorria que, após as refeições, sempre que a ofereciam algo mais, ela dizia: “Não, agora não… Já estou com minha pança estourando!”.

Então, o prefeito, querendo evitar a gafe, recomendou à sua mãe que ela deveria apenas dizer que estava “satisfeita”, mesmo porque a palavra “pança” era muito feia. Após o farto almoço, foi perguntado à senhora se ela aceitava mais alguma coisa. Veio, então, a resposta esperada:

— Não, agora não… Já estou com minha satisfeita estourando!

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)