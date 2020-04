‘Papai, quando é que esse coronavírus vai acabar?’

Para passar o tempo, família adota jogos

de tabuleiro e bingo na rotina dos filhos

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Isolados em casa pela primeira vez desde que nasceram, os filhos do microempresário Ronaldo Dias Júnior, Rafaely, 7, e João Victor, 5, ainda não entendem muito bem as recomendações para ficar em casa. Querem sair para brincar. Impedidos, perguntam ao pai quando é que o tal coronavírus vai acabar. Sem respostas — até porque ninguém as tem —, Ronaldo tenta contornar a situação.

Dono de um petshop no centro de Santa Cruz do Rio Pardo, Ronaldo, 30, é casado com Mariane Santiago Rodrigues Dias — que está grávida e com quem dividiu a rotina também no trabalho até a segunda-feira, 23. Com as portas do petshop fechadas por determinação municipal, a rotina do casal mudou completamente.

Se antes, religiosamente, Ronaldo costumava acordar às 5h50 da madrugada para preparar o caçula, de cinco anos, para ir à creche, hoje nenhum deles desperta neste horário. Nem mesmo o mais velho, que levantava às 7h30, respeita mais o horário antigo. “Não tem por quê”, explica Ronaldo. “Dormimos mais tarde e acordamos mais tarde”.

Num cenário de incertezas, até a frequência com que a família ia ao supermercado mudou. Duas semanas atrás, Ronaldo e Mariane faziam compras todos os dias. “Gostamos das coisas frescas”, afirma. Agora, no entanto, Ronaldo vai uma ou duas vezes por semana. A esposa não o acompanha porque está grávida — ou seja, faz parte do grupo de risco.

O decreto do governador João Doria (PSDB), baixado na tarde de sábado, 21, não previa o fechamento de petshops, ramo de Ronaldo. Mas a determinação do prefeito Otacílio Parras (PSB), sim. “Eu até acho que petshop deveria ter permissão para ficar aberto. As pessoas têm animais domésticos”, lamenta.

Ronaldo não esconde que está angustiado por não poder sequer sair de casa. Mas explica que quem mais sente a crise são as crianças — em especial, diz, seus filhos, Rafaely e João Victor. “Eles sentem falta das atividades na escola, principalmente das brincadeiras”, conta.

Em alguns momentos, conta Ronaldo, os filhos desesperam-se. Livres por natureza, as crianças sentem na pele a limitação do direito de ir e vir. “Queremos ir ao parquinho. Brincar de esconde-esconde na rua”, são frases dos filhos que se tornaram cada vez mais cotidianas. Os pais explicam que o momento exige algumas mudanças na rotina.

O jeito é improvisar. Até porque, sem trabalhar, Ronaldo e Mariane têm mais tempo para ficar com os filhos. “Este é um lado bom”, diz o pai. Jogos de tabuleiro ou bingo são um dos passatempos da família neste período.

Quando o caçula João Victor percebe o pai tocando em algo ainda não higienizado, sentencia: “Pai, passe álcool em gel agora”. O produto fica sobre o balcão da cozinha.

Sem saber quando e como a crise irá acabar, economizar virou regra da família, que passou a evitar a compra de produtos que não sejam essenciais à sobrevivência e ao convívio dentro de casa. Na semana passada, Ronaldo foi comprar pães numa mercearia em cujas prateleiras havia um brinquedo. Os olhos do caçula brilharam — claro que ele pediu o produto ao pai.

“Não é o momento, filho. A gente precisa racionar as coisas. O dinheiro, tudo. Não sabemos qual será o dia de amanhã. Nossa renda é o petshop, e infelizmente não sabemos quando vamos voltar”, respondeu Ronaldo. Apesar disso, ele entende que a medida de isolamento e fechamento de comércio é necessária para combater o avanço do novo coronavírus.

Esperando pelo terceiro filho, que vai se chamar Luiz Miguel, desde o início do ano o casal tinha marcado um “chá de bebê” para o sábado, 21. O evento, para o qual foram convidadas 130 pessoas, aconteceu ao ar livre, no lado de fora de um salão de Santa Cruz. Tudo foi pago com antecedência. E, em virtude do novo coronavírus, só compareceram 15 convidados. O chá de bebê era inadiável. E o prejuízo foi grande.