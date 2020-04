Prefeito não quer mais falar sobre negócio da compra do BAC

Ao contrário de outros negócios imobiliários,

compra do patrimônio do BAC não deve ter passado

por avaliação na prefeitura de Santa Cruz

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O fato de o prefeito Otacílio Parras (PSB) ter comprado um imóvel e formalizado o negócio pelo valor venal ainda é um mistério. Afinal, desde o início do ano passado os cartórios de Santa Cruz do Rio Pardo não aceitam lavrar escrituras de compra e venda tendo como referência o valor venal. Segundo o próprio prefeito explicou exaustivamente na época, a medida foi decidida em comum acordo com um juiz da comarca, cartórios e a própria prefeitura, tendo em vista que o valor venal dos imóveis da cidade está totalmente defasado. No entanto, na semana passada o prefeito se recusou a informar se, no caso da compra particular de um clube pelo valor venal, ele passou pelo mesmo tipo de avaliação dos técnicos.

Otacílio comprou a área do BAC (Barrigudos Atlético Clube) pelo valor de R$ 295 mil, apesar do imóvel, segundo avaliações de imobiliárias, valer mais de meio milhão. O negócio é estranho, pois a diretoria do BAC só concordou em vender porque o clube foi inviabilizado depois que o próprio Otacílio, como prefeito, retomou todo o complexo esportivo que funcionava em área municipal — cedida em comodato desde 1988.

Além disso, apenas 11 dos 33 associados aprovaram o negócio e dividiram o dinheiro entre si. Outros 22 sócios ameaçam ir à Justiça para cobrar seus direitos. Para piorar, o estatuto do BAC, registrado em cartório, prevê que, no caso de dissolução da entidade, todo o patrimônio deveria ser revertido a uma entidade assistencial e não vendido a um particular.

No final de 2018, Otacílio tentou aprovar na Câmara um projeto para reajustar o valor venal. Segundo ele, somente “ladrões, corruptos ou quem tem dinheiro sujo” realizava negócios tendo como base o índice venal. A proposta foi rejeitada, mas, desde então, a prefeitura passou a ser acionada pelos cartórios para fazer uma nova avaliação antes de qualquer escritura ser registrada.

Em junho do ano passado, uma reportagem do DEBATE mostrou o descontentamento de imobiliárias, corretores e proprietários de imóveis com as medidas adotadas pelo prefeito e cartórios. Um corretor admitiu que vários negócios estavam sendo suspensos por conta das avaliações.

Na semana passada, o jornal solicitou ao prefeito, através da assessoria de imprensa, informações sobre a existência de alguma avaliação na compra particular do patrimônio do BAC. A reportagem questionou Otacílio se o imóvel fruto da polêmica negociação passou por uma perícia de técnicos da prefeitura de Santa Cruz.

O prefeito se negou a responder. Disse, em nota de uma linha, que “o assunto já foi amplamente respondido e debatido nas matérias do jornal”.

O Ministério Público sugeriu que pode abrir uma investigação sobre o negócio suspeito, caso haja alguma representação. Tudo indica que, ao desvalorizar uma área como prefeito e, ato contínuo, adquiri-la de forma particular, o fato pode ser considerado grave e configurado como improbidade administrativa.