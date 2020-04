Vacina contra gripe se esgotou em dois dias, mas município já recebeu novo lote

Município recebeu novo lote e vacinação

no sistema “drive-thru” vai continuar

As doses da vacina contra a Influenza (gripe) se esgotaram dois dias após a campanha nacional ter começado. No período, 4.600 pessoas foram vacinadas em Santa Cruz do Rio Pardo. No entanto, o sistema que facilita a vacinação de idosos foi retomado nesta semana após a chegada de novo lote.

A imunização contra a gripe foi inovada neste ano. A administração implementou um sistema de “drive-thru”, por meio do qual o paciente era vacinado dentro do carro. A medida foi adotada há uma semana, depois que, no Centro de Saúde II, na avenida Tiradentes, uma imensa fila de idosos se formou para o início da vacinação. O local só iria abrir às 18h, mas a aglomeração começou a se formar bem antes. “Por característica, o idoso é muito pontual”, explicou o secretário de saúde, Diego Singolani.

Para evitar possíveis riscos de contágio do novo coronavírus, então, a administração optou por vacinar pacientes dentro do carro. Segundo Diego Singolani, a primeira fase da campanha, que atinge idosos acima de 65 anos, prevê 6.600 doses. “Mas a gente acredita que vai passar deste índice, pois o movimento é muito grande”, explicou.

As vacinações foram retomadas depois que outras doses chegaram a Santa Cruz. No entanto, o movimento foi bem menor nos últimos dias, o que facilita o trabalho da secretaria de Saúde. A campanha de vacinação contra a gripe seguirá, então, até o dia 15 de abril.