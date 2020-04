Câmara banca até passagens aéreas para viagens de vereadores

Legislativo possui um carro oficial

importado, mas em algumas viagens

vereadores preferem o uso de avião

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Documentos obtidos pelo DEBATE através da Lei de Acesso à Informação mostram que a Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo paga até passagens aéreas aos vereadores que viajam a pretexto de trabalho. O fato acontece mesmo com o Legislativo sendo proprietário de um veículo oficial para uso dos próprios parlamentares, um Volkswagen Jetta “top de linha” importado.

É o caso do vereador Lourival Heitor (DEM), que em fevereiro de 2018 foi a Brasília. A viagem se deu para, segundo o relatório, “tratar de assuntos referentes a verbas empenhadas, porém não assinadas e nem publicadas para a Santa Casa de Misericórdia de nossa cidade”.

A passagem aérea do vereador foi bancada pelos cofres públicos e custou R$ 2.124. O vereador embarcaria no dia 31 de janeiro. Mas a viagem a Brasília saiu mais cara porque Heitor remarcou o bilhete para o dia 6 de fevereiro — fato que custou à Câmara mais R$ 456. Ao jornal, Lourival afirmou que não se lembra do motivo pelo qual remarcou a passagem.

O parlamentar embarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, para onde foi levado com o veículo oficial da Câmara.

O custo total da viagem de Heitor a Brasília em fevereiro de 2018 soma R$ 3.674. Pouco mais de um ano depois, em outubro de 2019, os vereadores Joel de Araújo (Republicanos) e Maura Macieirinha (PSDB) também viajariam de avião a Brasília. E igualmente usariam o veículo oficial para ir até o aeroporto de Campinas.

Mas a viagem dos dois vereadores custou menos do que a de Lourival, que foi sozinho ao Distrito Federal. Juntos, Joel e Maura gastaram R$ 3.346, segundo notas oficiais da Câmara. E permaneceram na capital entre os dias 28 a 30 de outubro. Heitor, por sua vez, chegou em Brasília na madrugada de 6 de fevereiro de 2018 e retornou na tarde do dia seguinte, 7.

As próprias notas fiscais entregues pelos vereadores que viajaram a Brasília mostram que o valor do trajeto, se realizado com o veículo oficial do Legislativo, é mais barato.

Em abril de 2019, o presidente Paulo Pinhata (MDB) fez uma viagem a Brasília que durou três dias. Quem o levou foi o motorista oficial do Legislativo, Emerson Fortunato. Todas as despesas somaram R$ 2 mil.

Relatório

A Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo omitiu o relatório de Lourival Heitor (DEM) sobre a viagem a Brasília em fevereiro de 2018.

No documento obtido pelo DEBATE através da Lei de Acesso à Informação, o primeiro relatório de 2018 é do vereador Cristiano de Miranda (PSB), que foi à fazenda Clarínia, antigo distrito de Santa Cruz, no dia 26 daquele mês. Lourival viajara à capital 20 dias antes.

Omitir informações em pedidos de acesso à informação pode configurar improbidade administrativa e outras responsabilizações legais. A reportagem só teve acesso ao documento após cobrar o Legislativo, que disponibilizou o documento em seguida.

Veículo oficial já serviu de carona

Numa viagem a Brasília, Lourival

dispensou o motorista oficial da Câmara

Em uma viagem a Brasília no dia 18 de fevereiro de 2019, o líder do prefeito na Câmara, Lourival Heitor (DEM), deu carona ao vice-presidente da Câmara de Cabrália Paulista, João Martins Júnior, que, segundo consta do relatório emitido pela Câmara, também iria a Brasília na mesma data.

O ex-prefeito de Paulistânia, Alcides Francisco Casaca, também foi no mesmo veículo. Ele é citado como um dos acompanhantes, embora não tenha pedido formalmente ao presidente Paulo Pinhata (MDB) a permissão para viajar — ao menos segundo os documentos cedidos pela Câmara.

Diferentemente dele, João Martins Júnior fez o pedido e afirmou que o assessor parlamentar Éder do Nascimento, de Ipaussu, também compareceria.

Casaca, o ex-prefeito de Paulistânia, já foi condenado na Justiça Federal por desvio de verba da merenda escolar.

O motorista oficial Emerson Fortunato não acompanhou o parlamentar na viagem à capital federal. Por motivos não explicados, Heitor dirigiu o carro e gastou R$ 1.378, valor que foi reembolsado pela Câmara e custou R$ 2 mil a menos do que a viagem aérea.

Pedir verba para hospital

pode configurar conflito

de interesses de Lourival

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O fato de o vereador Lourival Heitor (DEM) ter viajado a Brasília em fevereiro de 2018 para solicitar verbas parlamentares à Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo pode configurar conflito de interesses.

O vereador, eleito em 2016 usando a alcunha “Lourival do Raio-X”, é proprietário da empresa “Tec Rad Serviços Radiológicos” e mantinha contrato formal com o hospital do município até dois anos atrás.

Ou seja, Lourival foi a Brasília para solicitar verba ao hospital do qual recebia mensalmente e com o qual mantinha contrato.

A Lei de Conflito de Interesses — que impõe penalidades a servidores que usem o Poder Público para interesses privados — aplica-se somente a nível federal.

No entanto, advogados consultados pela reportagem disseram, em sigilo, que “a conduta de Heitor é questionável”, e talvez até mesmo reprovável.

Segundo eles, o Ministério Público poderia investigar o caso como ato de improbidade administrativa se entender que houve “desonestidade ou dolo” por parte do vereador.

A reportagem conversou com Lourival na manhã de sexta-feira, 27. Na tarde do mesmo dia, após descobrir o motivo das viagens a Brasília, não conseguiu mais contato com o vereador.

Lourival é alvo de um inquérito da promotoria de Santa Cruz do Rio Pardo, que investiga seus contratos com entidades direta ou indiretamente ligadas ao Poder Público. É o caso da Santa Casa de Misericórdia e da Abedesc, organização que administra a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ambos mantidos com dinheiro público.

A investigação foi reaberta no ano passado pela promotora Paula Bond Peixoto. Há dois anos, o promotor Reginaldo Garcia arquivou um inquérito do mesmo teor após ouvir as defesas de Lourival e da Santa Casa, que negaram quaisquer contratos entre si.

No entanto, uma ação trabalhista expôs o acordo de aluguel de equipamentos do vereador pelo hospital. E o MP, então, voltou a apurar o caso, que segue em fase de investigação.

A Lei Orgânica do Município proíbe vereadores de manter negócios com entidades de serviço público. Denunciado também à Comissão de Ética da Câmara, o vereador se defendeu dizendo que a Santa Casa é uma entidade privada. Nas viagens em favor do hospital, porém, alega que o interesse é público.

Além disso, a empresa de Lourival Heitor também não foi declarada à Justiça Eleitoral quando o vereador registrou sua canddiatura, o que é tipificado como crime eleitoral e pode gerar prisão de até dois anos.