Coronavírus deixa circo “preso” em Santa Cruz do Rio Pardo

Um pequeno circo está em Santa Cruz do Rio

Pardo desde fevereiro, proibido de realizar

espetáculos e sem condições de deixar a cidade

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Há quatro anos na estrada, o circo “Los Tatsch” chegou a Santa Cruz cheio de esperança. Outras trupes avisaram que a cidade tinha um bom público e, embora pequeno, o “Los Tatsch” sonhava com espetáculos de casa cheia. Logo, seus integrantes perceberam que desembarcaram numa data errada. Para piorar, pegaram a quarentena contra o coronavírus e estão estacionados no recinto da Expopardo, praticamente “presos” e sem condições de seguir viagem.

“Graças a Deus estamos com saúde. O que nos resta é esperar”, diz Antônio Carlos Marçal Oliveira, 45, que é professor circense e indiano de nascimento. No “Los Tatsch”, ele é o palhaço Piteco e também atua nos números de laço e chicote, pirofagia e até no trapézio.

Sem espetáculos, o dinheiro acabou e vários integrantes viajaram para suas cidades de origem à espera do que vai acontecer. Ficaram apenas quatro em Santa Cruz do Rio Pardo. Porém, eles descobriram a solidariedade da população e começaram a receber doações de gêneros alimentícios.

Na tarde de terça-feira, a reportagem presenciou três gestos de solidariedade durante a reportagem. Eram empresários e pessoas da sociedade que levaram mantimentos para o circo superar a fase de paralisação. O secretário de Cultura, Frednes Botelho, também esteve no recinto para se colocar à disposição do circo.

No início da semana, o ator Iran Thieme, o “Faxinildo” do “Programa do Ratinho”, do SBT, gravou um vídeo conclamando a população de Santa Cruz e as autoridades para ajudarem o grupo. “É um circo humilde, pequeno, que fechou as portas porque o pessoal não pode trabalhar”, disse o ator.

Drama

O “Los Tatsh” montou lona em Santa Cruz do Rio Pardo no início de fevereiro. A data, porém, não poderia ser pior. Além de um período de leilões no recinto da Expopardo, a “Festa do Peão” havia terminado dias antes. Em seguida, chegou a pandemia do coronavírus e proibiu qualquer evento público.

O circo só fez dois espetáculos, para um total de apenas 22 pessoas. A sorte, neste quadro dramático, é que o “Los Tatsh” não tem crianças na sua trupe.

“Estamos vivendo um dia de cada vez. Não há o que fazer”, diz Neuvir Ramos Camargo, 44, casado com a comandante da trupe, Kika Tatsch, 41. Os dois também participam das atrações, já que, como em qualquer circo, todo mundo faz alguma coisa. Kika, por exemplo, apresenta números de mágica, é palhaça e também cuida da bilheteria.

Neuvir é o locutor, mas também atua no picadeiro quando necessário. “Estamos vivendo de doações, pois nossos recursos já acabaram. É um drama, pois não podemos sair e algumas cidades não estão deixando ninguém entrar”, afirmou.

Segundo ele, a trupe vai aguardar os acontecimentos antes de tomar uma decisão logo após a quarentena do coronavírus. Ele não descarta fazer alguns espetáculos em Santa Cruz do Rio Pardo, pois o “Los Tatsh” vai necessitar de recursos até para ir embora.

O indiano Antônio Marçal é casado com Larissa de Andrade Ruiz, 25, que se exibe com bambolê, lira americana, pirofagia, chicote, é a única palhacinha no picadeiro e faz, inclusive, números no trapézio. “Nosso espetáculo é quase todo voltado à criança”, contou Marçal. Uma das principais atrações, que também existe em outros circos, é o Camaro amarelo “transformer”. O equipamento, porém, foi levado da cidade, mas, ao lado do picadeiro, ainda está estacionado o “carro maluco” — um Fiat 147 cortado ao meio. O lendário carro, porém, funciona perfeitamente.

* Colaborou Toko Degaspari