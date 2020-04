‘Paixão de Cristo’ está cancelada em definitivo, após hipótese de adiamento

Organizadores tinham esperança de

adiar o espetáculo por alguns meses

Um dos eventos mais tradicionais e aguardados de Santa Cruz do Rio Pardo, a encenação da “Paixão de Cristo” está cancelada neste ano. O espetáculo estava marcado para o dia 10 de abril, uma sexta-feira, mas acabou sendo suspenso por um decreto do prefeito Otacílio Parras (PSB), de acordo com as medidas para evitar aglomeração de pessoas e o possível contágio do coronavírus. Os organizadores acreditavam que seria possível apresentar a encenação em outra data, mas na semana passada decidiram cancelar definitivamente o evento em 2020.

Assim, a 24ª edição da “Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo” será apresentada somente em 2021. Para a coordenadora do grupo de jovens da paróquia de Santo Antônio, Juliana Mesquita, quando houve o primeiro caso suspeito de contaminação na cidade, a suspensão do espetáculo já foi cogitada. “Era questão de tempo”, disse.

A “Paixão de Cristo” costuma atrair milhares de pessoas no entorno do “Museu Municipal Ernesto Bertold”. Além disso, toda a encenação envolve cerca quase 150 participantes, entre figurantes, atores principais e equipe de apoio. Todo o espetáculo é mantido por patrocinadores, com auxílio técnico da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo.

Os ensaios já estavam acontecendo no barracão da igreja de Santo Antônio desde janeiro, porque todo ano há mudanças no texto, especialmente com novos temas relacionados à Campanha da Fraternidade. Cerca de 60 pessoas estavam envolvidas nos ensaios nas semanas que antecederam o fechamento do comércio e o cancelamento dos eventos culturais.

Os trabalhos foram suspensos há três semanas. “Temos atores de idades variadas e não podemos colocá-los em risco. Enquanto isso, estamos trocando informações sobre os cuidados a serem adotados e esperamos que tudo isto passe o mais rapidamente possível”, disse a coordenadora geral do grupo Juliana Mesquita.

Segundo ela, houve consenso no grupo de que adiar o evento para outra data seria inviável. Assim, a 24ª apresentação da “Paixão de Cristo” será realizada somente na Páscoa de 2021.

Até então, houve investimentos, parcerias fechadas e contratos de patrocínio com empresas da cidade. Além disso, o grupo de jovens promoveu arrecadação com venda de alimentos. Assim, foram confeccionados novos figurinos e mudanças no cenário que estavam sendo finalizadas.

Juliana disse que o grupo de jovens espera que a população volte à sua vida normal. “É um momento de cuidado com o próximo, principalmente com os idosos, pessoas com sistema imunológico vulnerável e patologias de base. Com certeza, no próximo ano voltaremos mais fortes e sempre pensando no melhor para o público, levando a emoção dos últimos dias de Jesus a todos”, afirmou.