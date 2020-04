Prefeito de Ourinhos sofre uma ‘fake news’ política

Até deputado Capitão Augusto cai na informação

equivocada sobre reajuste para comissionados

Uma notícia divulgado por um site de Ourinhos, informando que o prefeito Lucas Pocay (PSD) havia concedido, com a anuência dos vereadores, um aumento de 17% aos funcionários comissionados, ao mesmo tempo em que reajustou os concursados em 3,92%, se espalhou rapidamente. No entanto, a informação não é verdadeira, segundo a assessoria do prefeito de Ourinhos. O vereador Alexandre “Zóio” Araújo Dauage também confirmou que a Câmara não aprovou nenhum reajuste para comissionados.

Na verdade, o site “Passando a Régua”, segundo explicou a assessoria de imprensa da prefeitura de Ourinhos, confundiu comissionados de livre nomeação com uma tabela referente a servidores que assumem funções de confiança. Neste caso, o reajuste acontece porque é previsto no Estatuto do Servidor Público do município. Os funcionários municipais, por sinal, não são regidos pela CLT em Ourinhos.

A assessoria informou que a incorporação salarial aos servidores de carreira que exercem funções comissionadas foi derrubada por uma emenda constitucional no ano passado, já que vigorava em vários municípios. Entretanto, aqueles que se mantiveram nos cargos têm direito adquirido. O sistema prevê que, a cada ano de trabalho em cargo comissionado, o funcionário concursado ganhe mais 10% do salário original. Em quatro anos, ele acumularia 40% de reajuste.

Na verdade, o prefeito Lucas Pocay não concedeu nenhum reajuste a comissionados de livre nomeação e a agentes políticos — prefeito, vice e secretários. Segundo o assessor Wellington Menon, isto acontece desde a posse de Pocay, em 2017. Desde então, somente concursados ganham o reajuste inflacionário a cada ano.

O prefeito Lucas Pocay reagiu à “fake news” divulgando uma nota onde refere-se à notícia como “mentirosa e criminosa”. Segundo ele, a divulgação possui “o claro intuito de criar boato e descontruir a imagem do prefeito”.

Pocay disse que, diante do difícil cenário no horizonte, por conta da pandemia de coronavírus, uma página jornalística deve, ao menos, retificar as informações publicadas. O prefeito salientou, ainda, que adotará “as medidas legais necessárias” contra os autores e aqueles que compartilharem a “fake news” em redes sociais.

Capitão Augusto

Se cumprir a promessa, Lucas Pocay deverá processar um de seus grandes desafetos na política atualmente, o deputado federal Capitão Augusto (PL), que também espalhou a falsa notícia em redes sociais.

O deputado, que tinha base eleitoral em Ourinhos, divulgou nota em que critica o prefeito “pelo péssimo exemplo em plena crise”. A nota diz que “é inacreditável a falta de sensibilidade numa cidade que já tem como principal problema a abandonada área da saúde”.

Até ontem, o deputado não havia corrigido a informação.