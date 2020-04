Vereador de São Pedro do Turvo denuncia descaso com dengue

Pneus velhos com água estão armazenados

Em tempos de coronavírus, a administração de São Pedro do Turvo está se esquecendo do perigo da dengue, ao mesmo tempo em que deixa um espaço público totalmente abandonado e sujo. A denúncia é do vereador Luiz Carlos Gabriel, que na semana passada gravou um vídeo e alertou a imprensa sobre a situação de calamidade do antigo matadouro do município, que virou depósito de material inservível.

“É uma pouca vergonha”, disse o vereador, afirmando que há dezenas de pneus velhos amontoados no local, todos cheios de água, num ambiente propício para a proliferação do mosquito aedes aegypti.

Gabriel, que é conhecido na cidade como “Culu”, manuseou os pneus durante o vídeo que postou em rede social, para mostrar o acúmulo de água. “Isto é falta de administração. Vai infestar nossa cidade com a dengue”, alertou. Segundo ele, o prefeito Marquinho Pinheiro precisa aprender a “fazer a lição de casa”.

Apesar da pandemia de coronavírus, as autoridades sanitárias do País e da região estão alertando sobre o risco da proliferação do mosquito aedes aegypti, o transmissor da dengue e da febre amarela.