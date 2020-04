Até Sebo Literário adere ao ‘delivery’

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Livros fazem a mente humana viajar, diz o senso comum. Mas algumas ocasiões determinam o contrário. Quando surge uma pandemia de coronavírus e todo mundo se isola em sua casa, são os livros que viajam até as pessoas. É essa a proposta do sistema ‘delivery’ do único Sebo Literário santa-cruzense.

Proprietário do espaço há décadas, Dijalma de Souza Marques afirma que o tempo de isolamento pode servir muito bem para quem aprecia uma boa leitura. “Ou mesmo àqueles que queiram começar a ler”, diz. Seu acervo de livros ultrapassa duas mil publicações.

Dos clássicos da literatura até livros infanto-juvenis ou de autoajuda, o Sebo Literário também tem obras raras, discos de vinil, CDs, filmes e milhares de revistas e gibis antigos que hoje não se encontram mais nas bancas.

Desde que resolveu entrar no jogo e implantar o sistema de entrega de seus produtos, no entanto, foram poucas as vezes que Dijalma recebeu alguma encomenda. O fato não difere muito da rotina de sua loja, que há alguns anos viu o número de clientes cair exponencialmente.

“As pessoas pararam de ler. Não se interessam mais por cultura”, lamenta. “Você vê pessoas jovens, aos 18 anos, vidrados no celular. A internet veio para ajudar, mas seu uso excessivo é perturbador. E reflete na sociedade”.

A indiferença com que muita gente tem tratado os livros — principal produto de Dijalma — fez com que ele tomasse a decisão de se mudar. A ideia era fechar o sebo no final de fevereiro, mas a crise do coronavírus o obrigou a ficar. “Tenho 60 anos, não posso me arriscar”. Ele pretende ir para São Paulo, onde há mais demanda.

Hoje, alguns clientes fixos são fiéis ao Sebo Literário. “Eles ligam e perguntam se tenho algum livro ou outro”, explica Dijalma. No sistema delivery, o sebo oferece preço promocional para praticamente todos os seus produtos.