Artigo: ‘A saúde nossa de cada dia”

A saúde nossa de cada dia

Nayara Moreno

Da equipe de colaboradores

Não tem jeito, né? Lá vamos nós falarmos de Coronavírus (COVID19). Antes, uma súplica: ouçam os maiores médicos e especialistas do mundo e fiquem em casa. O distanciamento social é uma das armas mais eficientes contra a perigosa propagação do vírus.

Dito isso, agora vamos abordar outras importantes maneiras de se combater a doença. Uma delas é muito simples: hábitos corretos e saudáveis de higiene pessoal, aliados a conscientização sobre questões sanitárias. Lavar as mãos, por exemplo. Muito simples, certo? Sim. Mas, então, porque a maioria de nós ainda reluta em higienizá-las da maneira e na frequência correta? A resposta é dura: somos desleixados, desinformados e, em algumas situações, não temos condições de fazê-lo. E quando falo que nós somos não estou me referindo exatamente ou apenas a mim e ao caro leitor e à caríssima leitora. Eu tomo esse cuidado e torço para você fazer o mesmo. Mas quando falamos em hábitos que interferem em saúde pública, temos de ser abrangentes na abordagem e pensar no país todo, em todas as regiões, em todas as classes sociais.

Ir até a pia e lavar a mão com água e sabão, agora e também depois que passar amenizar o problema do Coronavírus, é obrigação nossa, sempre que chegar em casa, sempre que entrar e sair de outros ambientes, antes das refeições, ao sair do banheiro e todas aquelas recomendações que ouvimos desde criança. Não fazê-lo é desleixo.

Achar que lavar as mãos toda hora é besteira é desinformação. Mas e aqueles que não tem pia, não tem água e nem sabão? Segure-se na poltrona para não cair para trás: 48% da população brasileira moram em regiões sem saneamento básico. O levantamento é do Instituto Trata Brasil. Cobre dos governantes o avanço nesta área.

É possível apontar pelo menos seis doenças causadas diretamente pela falta de higiene: leptospirose, amebíase, hepatite, poliomielite, cólera e ascaridíase. Negligência com higiene bucal causa cárie e gengivite.

O Brasil é extremamente falho quando o assunto são as políticas públicas de saúde, mesmo a mais básica de todas, como hábitos corretos de higiene em nosso cotidiano. Nossas condições física e mensal, particular e como integrantes da sociedade, poderiam estar muito mais desenvolvidas se conseguíssemos estabelecer rotinas de higiene rigorosas.

A crise do Coronavírus vai passar. Teremos dias duros pela frente, mas é certo que iremos nos recuperar. Porém, todo esse sofrimento (inclusive econômico), precisa deixar uma lição. E deve ser essa: preste atenção nos seus hábitos.