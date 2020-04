Santa-cruzense só pode sair uma vez ao dia na Inglaterra

Ariadne Degaspari vive em Milton Keynes,

a 100 quilômetros da capital Londres

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Com sotaque londrino adquirido ao longo dos vários anos desde que chegou à Inglaterra, em 2006, a santa-cruzense Ariadne Degaspari Milton, 37, viu os supermercados lotarem nos primeiros dias em que o coronavírus chegou ao país. Ela é filha do colaborador do DEBATE Sebastião “Toko” Degaspari.

Papéis higiênicos sumiram das prateleiras. E as pessoas encheram o carrinho com comidas enlatadas.

Casada com o inglês Ray Milton, 40, com quem teve dois filhos — Owen Milton, 10, e Chloe Milton, 8 —, Ariadne está há dias dentro de sua casa e sai às ruas poucas vezes. Ela mora em Milton Keynes, a 100 quilômetros da capital Londres.

Alguns alimentos ainda podem ser encontrados, como leite e pão. Mas ovos se tornaram raros nos estabelecimentos.

As lojas que vendem produtos de varejo, por exemplo, fecharam por determinação do governo. Alguns restaurantes só oferecem comida pelo sistema de entrega. Até mesmo a rede mundial McDonalds cedeu e tem de oferecer apenas o drive-thru.

Cabeleireiros, massagistas e fisioterapeutas estão proibidos de trabalhar também. Empresas que não podem fechar, pois oferecem produtos essenciais, porém, tiveram o horário de funcionamento limitado. “Geralmente, das 8h às 20h”, explica.

Ariadne trabalha em uma escola especial, que atende crianças autistas e portadoras de outras deficiências. A maioria dos colégios fechou. Mas crianças e jovens cujos pais trabalhem para o serviço de Saúde do governo têm permissão para estudar. “Na classe de minha filha há cerca de 25 crianças. Mas só vão à escola cerca de cinco”.

As medidas restritivas devem durar até o meio de abril, quando as férias estudantis na Inglaterra acabam.

No país comandado pelo primeiro-ministro Boris Johnson — que, por sinal, contraiu coronavírus —, está proibida a reunião de duas ou mais pessoas nas ruas, e a prática de exercícios físicos foi limitada a uma vez por dia. O transporte público também foi reduzido.

No sábado, 28, exame da rainha Elizabeth II, que tem 92 anos, testou positivo para o covid-19.

As medidas mais duras para evitar o contágio da doença foram impostas porque os ingleses não estavam respeitando as recomendações de isolamento. “As pessoas saíam às ruas, iam a eventos sociais. Muito perigoso”, afirma Ariadne.

Ela foi ao mercado na segunda-feira, 23, e, apesar das tentativas, não conseguiu evitar que outras pessoas ficassem próximas na fila do caixa ou nos corredores.

O marido da santa-cruzense é vendedor de produtos chineses e costuma trabalhar em casa, embora viaje muito a serviço. “Com as viagens suspensas e as fábricas da China com produção reduzida, está tudo parado”, explica.

O sistema de saúde inglês é gratuito e está lotado. Remédios são custeados pelo governo. Ante a crise do coronavírus, médicos dão prioridade aos casos urgentes.

Se a pessoa ficar doente, não apresentar muitos sintomas e ainda assim quiser receber um diagnóstico sobre se está ou não infectado por covid-19, o caminho está na internet. “É preciso ir até um site e ver as recomendações”, diz a santa-cruzense.