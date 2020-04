Geraldo Machado: “O gato e o rato”

O gato e o rato

O rato roeu

a roupa do

rei de Roma.

Geraldo Machado *

Fica aqui, de início, uma dúvida banal: na Roma dos césares e Imperador usava toga de lã, seja Júlio César ou Marco Aurélio: o do Rubicão; outro, das Meditações. Os ratos de lá, clássicos, roíam as togas e os pensamentos? Roíam, leitor. É por isso que os chamei de clássicos. Os demais, ratos sem classe, roeram as saias curtas dos gladiadores de Espártaco, no circo de Nero, essa ratazana coroada, que inventou as célebres “cesarianas” e pintou o diabo a quatro.

Um moço daqui me contou que ouviu do seu velho pai, que para uma criança aprender a nadar é preciso que ela engula um lambari. Isso veio eu não sei por que. Na verdade eu havia dito que precisava comprar veneno para matar camundongos. Eu vi um desses ratinhos correr rápido lá por fora de casa. Tenho medo. E a minha filha, pavor. O mesmo pavor que ela sente pela presença de baratas.

Eu disse, pois, ao Costelinha, esse é chamado o moço: Se esse rato entrar em minha casa e roer os meus livros, minha memória, e aí leva o diabo. “Não se amole, seu Geraldo, ele vai aprender a ler.”

Francamente, meu amigo, você entende muito de som (ele trabalha com alarmes e sons que me arrebentam os tímpanos.) Sua oficina tem o nome de “Diretoria do Som”. Bem ensina o jargão: “Cabeça vazia, oficina do diabo”. De ratos e ratoeiras entendo eu, Costelinha, meu bom moço. O que eu não tenho é diploma nem vocação para emprestar meus livros para alfabetizar ratos. Temos neste país de ratos políticos mais do que nos paióis de milho em casca. Essa “casca” republicana desafia os seus afinados, seus afilhados, insuficientes para caçá-los. Gatos miam muito. Não deixa dormir os cansados nem os caçados que não percebem que a “ficha” e a faixa deles já caíram.

Os gatos de telhado, sem-vergonhas, frenéticos de amor e unha. Eles não se amam, não se unem: unham-se. Os ratos, ratinhos e ratazanas também amam, de cair do telhado. Imagine o leitor mal dormido dessa farra no telhado de seu quarto, sonhar que ouviu um rato (dessem que roem a roupa do Pelé e do Roberto Carlos), um momento de emoção, numa miada (que não é cantada) dizer que para a rata mimosa: “você é uma gata”…Vejam a mancada, o fiasco, que rata!

Nós, os vividos na roça, tiramos histórias do picuá atravessado na garupa para contar às crianças e aos bem criados e amarmanjados que, na cidade, tem que aguentar o som dos carros que passaram pela Diretoria do Som, do Costelinha.

Eu disse a ele, numa aula na “Diretoria”, que os ratos vieram de fora e, com eles, os gatos. Vieram na Arca, aquele zoológico flutuante (que Saramago desmente) e, como ensina Darwin, pautado na inteligência e na viabilidade, no entendimento entre o sábio e a natureza — mãe dos ratos, mãe dos gatos, mãe dos homens.

A agricultura de meu pai era a de educar os filhos. Não roía livros nem as cartilhas. Não se engolia lambari – ensinava pescar. O lambari servia de isca para anzol – ele não era fisgado, fisgava.

Todos nós somos lambaris e morremos guarus. Se nos educamos por necessidade ou contentamento, a vida fica mais fácil. Os que invertem essa acepção, tornam-se parasitas da família e da sociedade. Se o rato se alfabetizar, ele irá plantar, não empestear o paiol do sítio e o esgoto na cidade. Nas catástrofes, nos tsunamis, sua urina infesta e a desgraça assola mais.

Por ora e desta vez ( não falo “desta feita”) porque vejo senão que não fiz senão tentar aproximar dos amigos e não me deixar levar para um comportamento caquético, do “assim mesmo tá bom”. Não posso chegar antes do Debate ao leitor e “andar mais do que notícia ruim..”mais ligeiro que um lambari alfabetizado, uma traça atrasada, um rato de beca, douto e ajuizado

