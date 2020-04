Otacílio anuncia medidas para evitar aglomerações em supermercados

Prefeito quer limitar número de

pessoas dentro dos estabelecimentos

O prefeito Otacílio Parras disse hoje, em pronunciamento através das redes sociais, que vai pedir ajuda ao Corpo de Bombeiros para fiscalizar os supermercados de Santa Cruz do Rio Pardo, tendo em vista possíveis aglomerações de pessoas. “Nós teremos de agir. Não estão respeitando a regra estadual, que não permite aglomerações. Também não estão respeitando a regra de esterilização e limpeza dos carrinhos, das sacolinhas, bandejas e cestas”, afirmou.

Segundo o prefeito, o empregador é obrigado a fornecer EPIs (equipamentos de proteção individual) aos trabalhadores, no caso luvas e máscaras. “Se o funcionário trabalha em local com potencial contaminação do vírus, a empresa é obrigada a fornecer os EPIs”, disse. Além disso, Otacílio também lembrou que as empresas devem disponibilizar meios de proteção coletiva, como a higienização do ambiente e álcool em gel.

O prefeito anunciou que, já nesta terça-feira, vai solicitar aos bombeiros a vistoria dos documentos sobre a lotação. “É preciso reduzir a lotação do ponto de vista da contaminação e determinar a entrada do número de pessoas e clientes que podem estar lá dentro. Se a fiscalização chegar e contar mais pessoas do que o permitido, não vamos multar porque o objetivo não é arrecadar. Mas se ultrapassou a lotação, vamos interditar o estabelecimento naquele dia”, afirmou.

As medidas devem entrar em vigor nesta terça-feira, 7. Otacílio alertou que o pico da pandemia de coronavírus está previsto para os próximos dias.