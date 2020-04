Arquivo: o DEBATE na história

A edição de setembro de 1984 traz em manchete uma notícia triste para Santa Cruz: a morte do empresário Antônio Manfrin (conhecido como “Nico”), importante político da cidade nas décadas de 1960 e 1970. Embora fosse nascido em Ribeirão Preto, “Nico” amava Santa Cruz como poucos. Morou anos em Ibirarema, onde foi vereador por dois mandatos. Em Santa Cruz, ocupou uma cadeira na Câmara de 1963 a 1972. Naquele ano, foi escolhido como candidato a vice-prefeito de Marcílio Guimarães, no chamado “grupo dos azuis”, mas a dupla foi derrotada por Joaquim Severino Martins. A mesma edição, em outras duas notícias, mostrava uma cultura efervecente em Santa Cruz. O músico Vasco de Britto fez seu primeiro show após voltar do Japão e o grupo teatro “Shownóis”, dirigido pelo professor Celso Fleury, iria estrear no palco.

Publicado na edição impressa de 29/03/2020