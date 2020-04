Campanha distribui ‘álcool 70’ de graça

Fabricado pela Usina São Luiz, diluído

pelo laboratório da Unifio e distribuído

pela Nova Alcântara, produto é gratuito

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Num momento em que as notícias ruins dominam o cenário da pandemia de coronavírus, há iniciativas que demonstram solidariedade e amor ao próximo. É o caso de uma parceria entre Usina São Luiz, universidade Unifio e a Incorporadora Nova Alcântara que resultou na distribuição de milhares de frascos de álcool 70. O produto está sendo entregue gratuitamente a instituições, entidades, repartições públicas, postos de saúde e à população de Ourinhos e região.

A iniciativa partiu da direção da São Luiz, que percebeu a falta do produto no mercado quando começou o problema com o coronavírus. “Ninguém imaginava que isto iria acontecer“, disse o coordenador de assistência social da usina, Edvaldo Lúcio Abel, que também é vereador em Ourinhos. Foi “Vadinho” quem coordena a distribuição do álcool para as entidades da região.

O álcool cedido pela Usina São Luiz foi diluído pelo setor de farmácia da universidade Unifio, cujo presidente é Roque Quagliato.

O álcool 70 é adequado para a higiene das mãos e limpeza de locais. O produto é líquido e também pode ser utilizado para a higienização das mãos, depois de uma lavagem com água e sabão. Também é indicado para matar bactérias e vírus em superfícies.

Não há diferença na eficácia entre o álcool em gel e o líquido. Claro que o gel é mais agradável de se aplicar na pele, mas não é apropriado para a limpeza de locais. O importante é que seja 70, pois o puro se evapora muito rápido e não mata os micróbios. Além disso, o produto líquido é mais barato do que o gel.

De acordo com Kiko Quagliato, diretor da Usina São Luiz, a campanha só foi possível graças à união de três empresas que resolveram agir num ato solidário em meio à crise de saúde. O álcool fabricado pela usina é diluído na Unifio e embalado em frascos de 500 ml e 250 ml pela incorporadora Nova Alcântara.

“É a nossa contribuição à sociedade regional para tentar minimizar esta pandemia que preocupa a todos nós”, disse Kiko Quagliato.

Pelo menos 60 entidades já receberam doações do álcool solidário. Em Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Ipaussu, São Pedro do Turvo, Chavantes e Canitar milhares de frascos foram distribuídos às Santas Casas, postos de saúde, UPAs, asilos, hospital de Oncologia, Rede de Combate ao câncer e outras entidades.

Em Ourinhos, a incorporadora Nova Alcântara está promovendo a distribuição gratuita dos frascos em seu escritório. Na tampa da embalagem pode ser adaptada um borrifador para facilitar a aplicação.