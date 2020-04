DICAS – Edição de 05/04/2020

Recorde

Pelo jeito, nada menos do que 11 partidos vão disputar as 13 cadeiras da Câmara Municipal da cidade nas eleições de outubro. Como cada um pode lançar até 20 candidatos, é provável que, neste ano, o número de pretendentes a vereador seja recorde na história de Santa Cruz do Rio Pardo.

Santa Casa

O vereador e líder do prefeito na Câmara Lourival Heitor (DEM) foi sozinho, em carro particular, a Minas Gerais para buscar os respiradores adquiridos pela Santa Casa de Misericórdia. Ao que se sabe, o vereador não mantém mais vínculos trabalhista ou empresarial com o hospital.

Santa Casa 2

Os três respiradores novos foram comprados pelo valor unitário de R$ 50 mil, somando R$ 150 mil ao total. Curiosamente, na internet os preços dos respiradores variam entre R$ 18 mil e R$ 30 mil.

Transparência

O DEBATE pediu informações e detalhes da viagem de Lourival Heitor e dos aparelhos adquiridos. A resposta é de que a divulgação caberia à Santa Casa. O fato não deixa de ser curioso, já que o hospital está sob intervenção da própria prefeitura.

Transparência 2

Orientado pela prefeitura, o jornal, então, se dirigiu ao interventor da Santa Casa, Maurício Salemme Correa. Ele não atendeu o telefone e nem respondeu aos questionamentos feitos pelo DEBATE, mesmo tendo visualizado as mensagens.

Soltando mágoas

Sem a presença da imprensa e do público nas sessões da Câmara Municipal, vereadores se sentem mais à vontade para criticar ou elogiar uns aos outros. Há duas semanas, Luiz Antônio Tavares (PSB) criticou o DEBATE na tribuna. Na semana passada, a vereadora Maura elogiou o “companheirismo” entre os parlamentares. Isto não era corriqueiro antes.

Isentou

O prefeito Otacílio Parras anunciou na sexta-feira que enviará projeto à Câmara para isentar microempreendedores individuais do pagamento da Taxa de Licenciamento deste ano. O pedido foi feito pelo vereador Murilo Sala (Podemos). O projeto vai passar.

Ummes

Informações indicam que o prefeito Otacílio Parras está isolado na Ummes após o episódio das denúncias sem provas contra a entidade. Se os testes rápidos realmente chegarem nesta semana, Otacílio Parras terá que pedir desculpas.

Direito em luto

Morreu na quarta-feira, 1º, o jurista e deputado federal Luiz Flávio Gomes. Ele já proferiu palestra em Santa Cruz do Rio Pardo em 2017, quando já pensava em se candidatar a deputado. Flávio estava em tratamento contra uma leucemia aguda.

Coisas de Política

Vai que cola!

O prefeito de certa cidade teve a feliz (ou infeliz) ideia de confeccionar uns adesivos autocolantes, uma espécie de selo á base de saliva, com uma foto dele e a frase: “Fulano de Tal, trabalhando para você!” e distribuir pela cidade num processo de autopromoção.

Rapidamente passou o projeto; da ideia, para a prática. Depois de um tempo, começou a perceber que os tais “selos” não colavam em lugar nenhum. Reclamou com a gráfica responsável pela confecção que, após uma averiguação, concluiu que nada havia de errado com os adesivos. Um representante da firma dirigiu-se ao prefeito com a seguinte revelação:

– Sr. Prefeito, sentimos muito, mas o problema é que as pessoas cospem nos selinhos só do lado errado!

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)