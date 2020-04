Incêndio destrói casa na Bom Jardim

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma residência na Vila Bom Jardim durante a tarde de sexta-feira, 3, em Santa Cruz do Rio Pardo.

A causa do incêndio ainda é desconhecida. O Corpo de Bombeiros foi acionado e só conseguiu conter as chamas após cerca de 40 minutos.

Todos os pertences da família foram perdidos. A estrutura do imóvel também foi abalada e teve de ser interditada pela Defesa Civil de Santa Cruz.

A família está completamente desassistida. Nas redes sociais há uma campanha de arrecadação para os moradores. O telefone para contato é (14) 99633-9853.

