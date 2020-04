Município impõe restrições para funerais

Mortos suspeitos não terão velório e só serão

enterrados em jazigos com gavetas superiores

O prefeito Otacílio Parras (PSB) impôs, através de decreto publicado em edição extra do “Semanário Oficial”, medidas restritivas em relação a funerais, velórios e sepultamentos no cemitério de Santa Cruz do Rio Pardo e dos distritos de Sodrélia e Caporanga. Otacílio, que é médico, quer prevenir o risco de contágio do coronavírus neste momento de enfrentamento da emergência de saúde pública.

De acordo com a norma, somente serão permitidos funerais de mortos comprovadamente por outras causas e que não sejam suspeitos de covid-19. Neste caso, o velório só poderá ser realizado no período máximo de duas horas.

Além disso, para reduzir o risco de contágio, está terminantemente proibida a disponibilização de café ou qualquer outro gênero alimentício nas dependências dos velórios.

Nos casos em que a pessoa morreu por causa indeterminada, sem assistência médica, doenças respiratórias agudas ou covid-19, o sepultamento será imediato, sem a realização de funeral.

O prefeito também mudou as normas para o sepultamento neste momento de crise. Somente estão permitidos o enterro do cadáver em jazigos com gavetas superiores disponíveis. Quando a vala é abaixo da terra, o sepultamento será realizado em sepulturas temporárias assistenciais, a cargo do município e sem custo para as famílias.

Quando isto acontecer, a família só poderá transferir os restos mortais para sepulturas perpétuas ou outros cemitérios após decorrido o prazo de três anos.

As novas medidas entraram em vigor na quarta-feira, 1º.