Severo fica no Republicanos e vice pode até sair do PSDB

Vereador ainda não anunciou candidatura a

prefeito de S. Cruz, mas está perto de fazê-lo

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Ainda não foi desta vez que Luciano Severo (Republicanos) decidiu oficializar sua pré-candidatura. No entanto, está muito perto. O vereador permaneceu em seu partido após a “janela partidária”, mas o grupo deverá ter mais quatro ou cinco legendas apoiando um candidato da oposição — que deve ser o próprio Severo. Além do Republicanos, já estão confirmados nesta articulação o PSL, PTB e PSDB. O PP ainda era dúvida até sexta-feira.

A novidade é que o candidato a vice deve sair do PSDB — e provavelmente não será a vereadora e ex-prefeita Maura Macieirinha, a única representante dos tucanos no Legislativo de Santa Cruz do Rio Pardo.

O grupo faz segredo do nome, que se filiou nos últimos dias da “janela partidária”. Ele só deve ser anunciado após a confirmação de Luciano Severo como candidato a prefeito.

Na verdade, o PSDB estadual apostava na filiação de Severo, que recebeu convite de deputados tucanos e do próprio governador João Doria. No entanto, voltar a disputar uma eleição com chances reais de vitória em Santa Cruz do Rio Pardo anima os dirigentes do PSDB paulista, mesmo integrando uma chapa com um candidato a vice-prefeito.

Renovação

A presença de um tucano na chapa de oposição, segundo apurou a reportagem, deverá marcar uma renovação no partido liderado em São Paulo pelo governador João Doria. Este é o esforço, também, do deputado Mauro Bragato, que se reaproximou do município através de vereadores da oposição.

Afinal, apesar de ter sofrido uma derrota humilhante nas últimas eleições municipais, quando o candidato Adilson Mira teve pouco mais de 20% dos votos, o PSDB continua sendo uma legenda forte em Santa Cruz do Rio Pardo.

Em 2018, por exemplo, o tucano João Doria venceu com folga o segundo turno das eleições no município, apesar do adversário, Márcio França (PSB), ter o apoio do prefeito Otacílio Parras.

O plano de renovação do PSDB em Santa Cruz pode passar por uma decisão traumática: a expulsão de dois de seus líderes, que seria decidida pela executiva estadual do partido.

Uma delas seria a do ex-prefeito Adilson Mira, que não mora mais em Santa Cruz e tem diversas condenações por improbidade administrativa. Mira está proibido, por ter se tornado “ficha suja”, de disputar eleições durante alguns anos.

Outro que pode ser expulso do PSDB é o ex-vereador Luiz Carlos Novaes Marques, o “Psiu”. Embora esteja filiado ao partido, ele é admirador fanático do presidente Jair Bolsonaro, atualmente o maior desafeto do governador João Doria.

Diariamente, o ex-vereador publica nas redes sociais “memes” enaltecendo Bolsonaro e criticando João Doria. A cúpula tucano já recebeu cópias das postagens e deve decidir pela expulsão de “Psiu” nas próximas semanas.

Sem “Psiu” e Adilson Mira, o PSDB quer se apresentar como um partido renovado para as eleições de outubro.