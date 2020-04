‘Tinha vergonha de ser do DEM’

Vereador João Marcelo Santos troca

o DEM pelo PSD. E sai “atirando”

O vereador João Marcelo Santos foi o único da bancada do DEM de Santa Cruz do Rio Pardo que não se transferiu para o Solidariedade. Na semana passada, o DEM foi praticamente dissolvido na Câmara ao perder seus três vereadores. Lourival Heitor e Edvaldo Godoy se filiaram ao Solidariedade. No entanto, João Marcelo preferiu o PSD, o partido do secretário de Saúde Diego Singolani, que será candidato a prefeito apoiado pelo governo.

“O DEM nunca me deu apoio e possui dois bandidos na Câmara e no Senado”, disse João Marcelo, referindo-se ao deputado Rodrigo Maia e ao senador David Alcolumbre. “Eu tenho vergonha de ser filiado ao mesmo partido deles”, afirmou o vereador.

Segundo João Marcelo Santos, o PSD vai lançar chapa completa para vereadores, com chances reais de conquistar várias cadeiras. “Será o partido mais forte das eleições”, garantiu.