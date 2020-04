Bairro de Santa Cruz sofre com falta de bueiros

Água percorre longo caminho sem

ser captada por nenhum dispositivo

de escoamento; há até lodo no asfalto

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Moradores do bairro Morada do Sol, de Santa Cruz do Rio Pardo, sofrem com a falta de bueiros e bocas de lobo nas ruas.

Em um percurso de pelo menos 200 metros não há valetas ou algum dispositivo de escoamento de água.

As ruas inundam completamente nos períodos de chuva. Um morador, que preferiu não se identificar, teve de construir uma comporta no portão da casa de seus pais porque a água entrava constantemente no interior do imóvel.

Vários bueiros estão desativados e, sem escoamento, acumulam lixo e água parada — espaço propício para a proliferação do mosquito da dengue.

Nas calçadas, há buracos sem sinalização que podem causar acidentes nos pedestres. O bairro é familiar e, entre os moradores, há muitos idosos.

Além disso, pela falta de dispositivos de escoamento, água que sai do cano das casas também atravessa vários metros sem ser captada.

O fato aparenta ser uma constante, já que há até mesmo lodo acumulado no asfalto.

Moradores relataram à reportagem que já procuraram a prefeitura para pedir esclarecimentos. A administração os encaminha à Codesan que, por sua vez, afirma que o problema deve ser resolvido com a loteadora.

O fato é que o bairro é antigo e a responsabilidade sobre sua estrutura não está mais com empresas.

O DEBATE perguntou à prefeitura de Santa Cruz se há projetos para diminuir os problemas decorrentes da falta de bueiros, como instalação de “sarjetões”. Não obteve nenhuma resposta.