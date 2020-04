Escola de idiomas também se adapta ao ensino a distância

André Fleury Moraes

Lousa, espaço para se tirar dúvidas e correção de exercícios. Todos veem um ao outro, só não podem se tocar. É o ambiente, aparentemente uma sala de aula, completamente virtual. E essa tem sido a rotina até mesmo das escolas de idiomas de Santa Cruz do Rio Pardo.

Proprietário e professor na CNA, Ewerton Oliveira afirma que o planejamento das aulas a distância foi feito às pressas. “Quando fechou tudo, minha preocupação era sobre como entregaríamos o serviço aos alunos”, diz.

Na primeira semana, Ewerton enviou atividades para todas as turmas, com exercícios, e chegou a gravar 53 vídeo-aulas. “Enquanto isso, corria atrás de plataformas para, em caso de necessidade, usar para dar aulas ao vivo”.

Ele conheceu o Zoom, um aplicativo digital, através de um grupo de franqueados no WhatsApp. Testou e gostou. “Aula presencial é algo inviável. E o Zoom é o que chega mais perto”, afirma.

No começo, diz Ewerton, os alunos sentiram dificuldades para acessar a plataforma. Se adaptaram com o tempo e, hoje, a maioria dos estudantes marca presença pontualmente nas aulas.

Todos usam webcam ou a câmera frontal do próprio celular. O professor é quem organiza a sala. Ele pode, por exemplo, alternar entre a webcam e a própria tela do computador, pela qual projeta uma lousa virtual.

O impasse da aula virtual é que depende, exclusivamente, de uma boa conexão. “Vez ou outra a internet de alguém cai e a pessoa sai da aula. Mas por pouco tempo”, diz Ewerton.

As aulas seguem no mesmo horário das presenciais para que ninguém perca a rotina. O mais difícil foi adequar as crianças às aulas virtuais.

Para isso, Ewerton ligou para os pais de cada uma delas e pediu para que todos acompanhassem os filhos nas aulas. “Todos concordaram. De quebra, é uma maneira de ficar mais tempo com as crianças”, afirma.

Ewerton tem sido o único professor a ficar dentro da CNA. Os outros já dão aulas dentro de suas casas.