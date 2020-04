Luiz Henrique Mitsunaga não é mais o advogado de Sueli Feitosa

Advogado Luiz Henrique Mitsunaga,

alegando motivos pessoais, deixa a

defesa da ex-tesoureira da prefeitura

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Sueli de Fátima Feitosa, a ex-tesoureira da prefeitura acusada de comandar um esquema criminoso que desviou R$ 11 milhões dos cofres municipais, está sem defensor no momento. Na sexta-feira, 3, o advogado Luiz Henrique Mitsunaga anunciou que deixou o caso e já comunicou sua cliente. Como a denúncia foi ajuizada pelo Ministério Público no final de março, Sueli deverá contratar um novo advogado para apresentar a defesa prévia. Segundo consta, a notificação dos denunciados já foi expedida pela Justiça.

Mitsunaga explicou que só permanece como advogado de Camila Pereira do Sacramento Souza e Adilson Souza, respectivamente irmã e cunhado de Sueli Feitosa. Os demais denunciados pelo Ministério Público — Pedro Donizetti Moura, outro cunhado de Feitosa, as irmãs Aparecida de Fátima Feitosa Moura e Silvia Regina Feitosa e a mãe Maria da Conceição Feitosa — não terão mais Luiz Henrique Mitsunaga como advogado.

A denúncia do Ministério Público aconteceu três anos depois da descoberta do esquema criminoso. Além da ex-tesoureira, outras seis pessoas da família de Sueli Feitosa foram denunciadas pela prática dos delitos de lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Sueli Feitosa foi denunciada pelos crimes de peculato, inserção de dados falsos em sistema de administração, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

O processo, porém, permanece em sigilo judicial e a imprensa não tem acesso aos autos. Entretanto, uma nota publicada no site do Ministério Público paulista informou que as investigações constaram que Sueli Feitosa, estando na posse do dinheiro público decorrente do fechamento do caixa da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, “se apropriou do valor original de R$ 3.760.336,01 (valor atualizado de R$ 10.963.531,66) durante os anos de 2002 a 2016”.

Além disso, o MP disse que Sueli, como responsável pelas contas bancárias mais movimentadas do município, inseria no sistema da administração pública os valores que deveriam ter sido depositados no banco.

A investigação apurou que, para ocultar a origem e a propriedade dos valores provenientes dos crimes cometidos contra a administração, a ex-tesoureira transferiu quantias para as contas bancárias de familiares.

De acordo com o Ministério Público, para dissimular a utilização de bens e valores conquistados pelas práticas criminosas, Sueli e familiares adquiriram imóveis e veículos, além de constituir uma empresa da qual os próprios parentes eram sócios.

Sueli Feitosa já teve pelo menos três advogados desde a descoberta do caso e sua prisão por quase cinco meses. O primeiro foi Antônio Godoy Maruca, de Campinas, que foi “demitido” pela ex-tesoureira em abril de 2017. Luiz Henrique Mitsunaga, ainda em 2017, passou a ser o advogado de Sueli Feitosa e, inclusive, tirou-a do presídio de Pirajuí através de um habeas corpus.

O advogado santa-cruzense Cássio Adriano de Paula também defendeu os outros familiares de Sueli, mas ficou apenas poucas semanas e também foi substituído por Mitsunaga.

‘Motivos pessoais’

Luiz Henrique Mitsunaga não contou detalhes do seu desligamento de Sueli Feitosa. Porém, deu pistas. “É o mesmo motivo que me fez entrar. Eu esperava a denúncia justamente para analisar e ver as coisas. Neste momento, diante da denúncia, ela não me permite continuar defendendo a Sueli, a mãe e as outras irmãs”, afirmou.

“Não estou sendo substituído, mas, sim, declinando de continuar defendendo a Sueli. Só permaneço na defesa da Camila e do Adilson”, disse, sem outras explicações.

Políticos ‘delatados’ podem

responder por improbidade

Investigação geral ainda não foi concluída

“Ela nunca foi o cérebro [do esquema] e não pode ser responsabilizada sozinha”, disse o agora ex-advogado de Sueli Feitosa em setembro do ano passado. “Eu não nego minha parte, mas quero que todos os outros paguem”, já dizia a ex-tesoureira dois anos antes. O fato é que Sueli “delatou” agentes políticos num texto entregue à imprensa há três anos. Apesar das declarações, o Ministério Público afirmou que, de acordo com a Polícia Civil, não há provas sobre a participação de servidores ou ex-prefeitos no maior desvio de dinheiro público da história de Santa Cruz.

Isto não significa, entretanto, que estes agentes fiquem totalmente livres de uma ação judicial. Afinal, há a hipótese de vários deles serem responsabilizados por negligência na guarda do dinheiro público.

A apuração da conduta do ex-secretário de Finanças Armando Cunha, revelada na semana passada pelo Ministério Público, de que ele pode ter cometido “peculato culposo”, indica que outros agentes políticos ou servidores públicos podem sofrer denúncias por improbidade administrativa.

O que se sabe é que o MP resolveu antecipar etapas ao formular a denúncia contra Sueli Feitosa e mais seis familiares da ex-tesoureira. Afinal, era necessário levar o caso o quanto antes ao Judiciário, mais de três anos após a descoberta do crime de corrupção.

MP apura se ex-secretário

cometeu ‘peculato culposo’

Armando Cunha pode ter facilitado

involutariamente o golpe por negligência

O ex-secretário de Finanças da prefeitura, Armando Cunha, foi citado pelo Ministério Público na nota que explica a denúncia criminal apresentada contra Sueli Feitosa e outras seis pessoas da família da ex-tesoureira. Embora não tenha sido denunciado, Cunha deverá ser investigado em procedimento em separado pelo suposto delito de peculato culposo.

No caso, o ex-secretário corre o risco de ser denunciado porque, mesmo não tendo participado do esquema criminoso, acabou, de certa forma, contribuindo involuntariamente para o desvio, pois seria ele o encarregado da guarda e segurança dos recursos municipais. Assim, de acordo com o Ministério Público, Armando Cunha pode ter sido negligente, imprudente ou até agido com imperícia na guarda dos valores, permitindo o desvio de dinheiro público.

Bancário aposentado do Banco do Brasil, Armando Cunha comandou a secretaria de Finanças exatamente no período em que, de acordo com as investigações, aconteceram os desvios de dinheiro da contabilidade municipal, entre 2002 e 2016. Nomeado desde a posse de Adilson Mira, em janeiro de 2001, ele permaneceu no cargo nos governos de Maura Macieirinha (PSDB) e Otacílio Parras (PSB).

Quando estourou o caso Sueli Feitosa, em dezembro de 2016, Armando recebeu a solidariedade do prefeito e foi citado por Otacílio no discurso de posse do segundo mandato. Na ocasião, o prefeito enalteceu o trabalho do secretário e sua honestidade na condução das finanças públicas.

No entanto, as relações entre ambos foram se deteriorando até que o prefeito cedeu às pressões para demitir o secretário de Finanças. Na época, as investigações já sugeriam uma negligência de Cunha. Em fevereiro de 2017, Armando foi exonerado por Otacílio.

Um inquérito da Polícia Civil concluiu que Armando foi negligente e, mesmo involuntariamente, contribuiu para o desvio de dinheiro público. Foi quando surgiram informações como o fato de uma das irmãs de Sueli Feitosa, Camila Souza, ter substituído a tesoureira em períodos de férias. Armando disse que a competência de nomear funcionários comissionados era do então prefeito Adilson Mira. Este, por sinal, disse que a responsabilidade de nomear pessoas para a pasta seria do secretário de Finanças.

Armando Cunha ficou abalado com os acontecimentos. Numa das únicas entrevistas sobre o caso, ele disse ao DEBATE que não era sua função verificar extratos ou consultar saldos diretamente no terminal da agência bancária. Segundo ele, os relatórios eram elaborados pela tesouraria, cujos dados ele precisava confiar.

O ex-secretário esclareceu que recebia um relatório financeiro diário e que competia a ele a gestão global da execução orçamentária. “As informações diárias da contabilidade não estavam sob minha responsabilidade. Eu trabalho no geral e não no varejo”, disse Armando Cunha em 2017, quando ainda estava no cargo.

Depois da demissão, não deu mais nenhuma entrevista.