Toshio burlou lei de concurso público, entende juíza de Ourinhos

Ex-prefeito foi condenado e perde

novamente os direitos políticos

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O ex-prefeito de Ourinhos Toshio Misato (PSDB) foi condenado na semana passada numa ação civil, movida pelo Ministério Público, que denunciava a contratação irregular de funcionários em 2009. A decisão, proferida pela juíza Alessandra Spalding, é de primeira instância e ainda cabe recurso.

O processo tem relação com a admissão de 440 funcionários sob a alegação de “medidas excepcionais”, quando, pela lei, o concurso público pode ser dispensado.

O Ministério Público argumenta que a quantidade de pessoas contratadas descaracteriza a excepcionalidade da lei.

As admissões já haviam sido julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado em 2017. “Em nenhum estão presentes quaisquer hipóteses que justificassem a excepcionalidade das contratações impugnadas [pelo TCE]”, diz o MP.

No processo, Toshio manteve o argumento de que as contratações eram medidas emergenciais. Os cargos contratados incluíam agentes de saúde, professores temporários, serviços de limpeza, entre outros. A defesa de Toshio afirma, por exemplo, que a contratação do serviço de limpeza se deu por conta da rescisão de contrato entre a prefeitura e a empresa que fazia o trabalho na época.

A condenação suspende os direitos políticos de Toshio por três anos, proíbe o ex-prefeito de manter contratos com o Poder Público pelo mesmo período e estipula multa no valor de três remunerações recebidas por ele à época, com correção monetária.