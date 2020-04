Santa-cruzense tem Kombi rara com 4 portas; só existem poucas unidades

Só foram fabricadas 35 unidades pela

Vokswagen, a pedido da CMTC de São

Paulo e só havia portas num dos lados

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Ele já vendeu kombis reformadas para a Europa e Estados Unidos, uma vez que o antigo modelo da Volkswagen virou objeto do desejo nestes países. Mas o santa-cruzense Samuel Sirineu Batista de Oliveira, 68, o “Neo”, é tão apaixonado pela Kombi que acaba de conseguir um exemplar raríssimo: uma perua com as portas de passageiros apenas num dos lados. O modelo não é totalmente original, pois tem freio a disco, vidros elétricos, geladeira, direção hidráulica e outros equipamentos que não são de série.

Só foram fabricados 35 exemplares do modelo. Eles foram encomendados pela CMTC — Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos — de São Paulo para transportar passageiros nos principais corredores da capital.

É este o motivo do modelo não possuir portas num dos lados. À esquerda, só existe a porta do motorista. No outro lado, há três portas para embarque e desembarque de passageiros.

A encomenda da CMTC foi feita nos anos 1970 e a cor original dos 35 veículos era vermelha. “A falta de portas num dos lados foi exigência da empresa para garantir a segurança dos passageiros”, disse.

“Neo” Oliveira conta que o modelo é raríssimo. “Eu só conheço outros dois veículos iguais, um no museu de Santo Amaro e outra nos Estados Unidos. O restante deve ter se estragado ou destruído”, contou.

Acostumado a comprar Kombis, geralmente após negociar exaustivamente, “Neo” disse que teve sorte em encontrar o modelo. Como integrante de vários grupos de WhatsApp sobre veículos, de repente ele começou a conversar com o proprietário da Kombi.

“Foi meio sem querer. Isto aconteceu num sábado e ele me mandou foto da Kombi. Na segunda-feira, eu estava em São Paulo para buscar a perua. Ele era apaixonado pelos antigos DKW e acabou vendendo a kombi”, contou.

Negócio?

Desta vez, “Neo” não está com pressa em vender o modelo. Quer, antes, degustar o requinte e conforto da perua ano 1978. Afinal, a Kombi vai ganhar até um ar-condicionado — já tem, inclusive, o compressor instalado.

Mas não é só. O motor é do Gol GTI 2.0, tem direção hidráulica, vidros elétricos, bancos especiais, freio a disco, rodas de liga leve e câmbio diferenciado. Para a comodidade dos passageiros, há até geladeira interna para comportar refrigerantes, com opção para esquentar salgados.

Se o carro não é original, o som é dos anos 1970: um “toca-fitas” TKR com amplificador Tojo. E tudo funcionando. “Fiquei apaixonado por ela”, admite, “mas sei que vou precisar vender para fazer dinheiro”.

O veículo chegou a Santa Cruz há um mês, mas arranca olhares de encanto quando anda pelas ruas. “Todo mundo admira. Quando percebem que não há portas num dos lados, a curiosidade aumenta”, disse.

Paixão no exterior

“Neo” explicou que os modelos que negociou no exterior não foram restaurados, mas apenas reformados. “Uma restauração é muita cara, pois as peças precisam ser originais e, no final, não compensa”, disse. “Na verdade, dou um trato no veículo”, mostrando uma outra kombi “cabrita” — uma versão com carroceria de madeira. “Eu já tive outra ‘cabrita’ com cabine dupla e motor a diesel”, contou Oliveira.

O empresário não é só apaixonado por carros. “Gosto de coisas antigas”, diz.

Em sua oficina, por exemplo, há uma moto Honda CG ano 1982 e bicicletas impecáveis com mais de 30 anos. “Eu vou comprando, revendendo e fazendo negócios”, afirmou.

* Colaborou Toko Degaspari