Geraldo Machado: ‘O Sabiá da Cachoeira’

O Sabiá da Cachoeira

Geraldo Machado *

“Não vamos

bagunçar o coreto”

Esse sabiá, agora, não é o curió que, nascido e criado perto da cachoeira, aprendeu a cantar alto para ser ouvido pela fêmea e, por mal dos pecados (se é que passarinho peca: ele pena nas gaiolas dos passarinheiros que tem os ouvidos afiados). Sem delongas e para ser grato com os humildes, vou contar a história do Sabiá de Chavantes, um mulato que aqui viveu e que eu conhecia muito, mas mesmo assim pedi por segurança para o meu amigo Aladim do Rio que, moço naquele tempo, me fez um resumo da vida desse violeiro. Eu morava no sítio e só me lembro do Sabiá vagamente e, por isso seria temerário falar de alguém cujo verdadeiro nome todos ignoravam. Para o povo e as crianças ele era o “Sabiá Violeiro” ou “Sabiá Cantador”, que o enchia de orgulho e agradecimento.

Orgulhava de ser caipira e de ter aprendido o violão e a viola de orelhada , dizia. Morava o Sabiá com a sua família e mais um grupo de vizinhos numa fazendola na estrada que liga Chavantes a Ribeirão Claro, no Paraná. Não vamos esquecer que há uma ponte e um rio, o Paranapanema, entre as duas cidades e os dois Estados. Por ali há uma cachoeira muito alta e barulhenta que tem a água diminuída nas secas e caudalosa nas águas.

Nesse grupo de 7 a 8 casas cujo moradores era composto de mulatos que eram muito unidos e alegres. Em todas essas famílias alguém tocava viola, violão e outros instrumentos — sanfona, vale dizer. Com a sapiência musical (ele dizia “sabiência”), o Sabiá — “encachoeirado” – formou um grupo musical, ou melhor, um conjunto, que animava os bailes da roça e outros acontecimentos da vida rural.

Não cobravam para tocar, mas queriam “condução” para ir e voltar, já que a velha história de que “festa acabada, musico a pé” já havia acabado: sabiá voa, não anda a pé, saltitando como “tico-tico”… no fubá. Comida para o conjunto e no meio da festa eles cantavam uma moda, “orgúio do conjunto”: “Tango fatar”, “Causo de Amor” (de “história, música e inventiva do Sabiá e os 6 ou sete sabiás da cachoeira”). Escutado em silêncio e respeito pelo pessoal que estava na festa. O Conjunto (como já foi dito) contava com 7 elementos, mas por este ou aquele motivo, as vezes só aparecia 6.

Na verdade, para dar nome ao conjunto, o Sabiá foi honesto e piedoso: “Conjunto N.S. Aparecida, ou 6 ou 7 Sabiás da Cachoeira”. A maior vontade do Sabiá era morar na cidade e “trabaiá” na Prefeitura, sonho realizado graças a um bom homem que ele chamava de “Seu Loreano”, Aureliano Botelho, prefeito na época. Numa casinha num bairro da cidade, com 2 quartos pequenos e uma cozinha a família se acomodou, como se fosse um ninho. Muito mal, muito mal mesmo, mas para Sabiá era alegria e otimismo: “Tô morando na cidade, trabaiando na Prefeitura, tenho meu conjunto musical e meu amigo, Seo Loreano. Nenhum homem rico ou dotô é mais feliz do que eu ”. No tempo, de fato, havia alegria aqui. Aos sábados e domingos, o jardim romântico em frente da Igreja Matriz, ficava lotado de gente da cidade e da zona rural, passeando dando voltas, conversando e ouvindo os discos tocando música da época no coreto pela “Rádio Propaganda Municipal”, a “Voz do Paranapanema e a Estação Caçula do Brasil”.

Novamente, com o auxílio do bom homem, Seu Loreano, conforme o Sabiá chamava com o maior respeito. Na Prefeitura o Sabiá trabalhava com uma turma que reclamava da vida, pela pobreza, por isso e por aquilo, o Sabiá, não. Fazia os serviços mais pesados, refugados pelos outros e não reclamava, tudo pra ele estava bom. Mas, aos poucos a vida do Sabiá tornou-se difícil porque as filhas casaram e começaram a trazer os filhos para morar na casa do pai. Ele não importava, gostava de agradar os netinhos. Mas a comida não dava para todos. Na hora do almoço ele esperava todos comerem para depois comer. Geralmente não sobrava nada e ele ia trabalhar com o estômago vazio. Um dia, durante o trabalho pesado, ele sem alimentação, desmaiou de inanição. Os colegas de trabalho acudiram e uma mulher que viu o acontecimento, trousse um copo de leite morno. Ao voltar do desmaio, um dos colegas disse: “É de fome que você desmaiou, não é Sabiá?”

O Sabiá que não era de reclamar da vida, disse: “Não é de fome não, acontece que a minha santa muié é baiana e com a mania de comida do nordeste, fez no almoço um baita vatapá muito bom mesmo, e eu, guloso, comi de mais e me fez mal”. Vai aqui umas modas de viola da “inventiva” do Sabiá e seu Conjunto: “As três turca que é um colosso”; “A casa do seu Driano”; “Seo Loreano, home bom” ; “Nois gosta do Vicentão” e outras, não lembrada, muitas. Ele elogiava, entre outras, a casa do seu amigo Adriano Rúbio, a casa mais bonita da cidade, à época. Aos domingos, de folga, o Sabiá de quem me lembro muito pouco, andava pela rua bem vestido: calça jeans, botas de meio cano, bem engraxadas, chapéu de caubói, camisa listrada de botões e bolsos. Muitas vezes vestia um colete com a frente cheia de penduricalhos exóticos, à guisa de comendas.

Não parecia um sabiá, parecia uma “fogo-pagô” suspirando numa tarde sem movimento, de um dia de verão. O Sabiá da Cachoeira não canta mais, sumiu. Morreu? Ninguém sabe e, se morreu, não foi do vatapá da sua “santa” mulher . Ele devia ser um santo: os meninos faziam festa quando o viam, quando ouviam ele cantar, mesmo com fome mas por amor à vida malgrado a pobreza, a fome e a fadiga. Obrigado, Aladim do Rio, pela sua memória que me dá uma certa inveja neste ocaso onde o sol desmaia, cansado de perseguir a lua da minha rua.

* In memoriam

* Publicado originariamente em 2008