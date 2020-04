João Ferreira: ‘O AI-5 da saúde?’

O AI-5 da saúde?

João Ferreira

POLÍTICA Em uma situação sem precedentes nos últimos 100 anos, o Brasil e o mundo estão vivendo momentos de tensão e angústia em razão das consequências de uma pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), doença respiratória considerada grave pelas autoridades sanitárias de todo o planeta.

Este colunista reconhece as recomendações das autoridades de saúde, respeita as recomendações de isolamento social e pede que os especialistas sejam, de fato, ouvidos pela população.

Ocorre que poucas pessoas estão percebendo que as medidas sugeridas ou ordenadas pelas autoridades têm grande similaridade com o art. 5º, do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968. Naquela oportunidade, o General Costa e Silva determinou a proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política, a liberdade vigiada e a proibição de freqüentar determinados lugares. Essas medidas, dentre outras, foram adotadas em nome da ordem, da segurança interna, da tranqüilidade, do desenvolvimento econômico e cultural e da harmonia política e social do País.

Quase 20 anos depois, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, instituíram um Estado Democrático com o objetivo de assegurar a LIBERDADE do povo brasileiro (preâmbulo da Constituição).

É compreensível que as autoridades estejam preocupadas com o bem estar da população (aliás, objetivo que também consta do preâmbulo da Constituição Federal) e com as tentativas de restrição (um dever) da circulação do vírus. Todavia, a suspensão das liberdades individuais, o controle da atividade econômica, a expropriação da propriedade privada (requisição de máscaras, respiradores e leitos de UTI) têm grande proximidade com o estado de sítio e com o AI-5 de 1968 (guardadas as devidas proporções, é óbvio).

São Bernardo do Campo, por exemplo, tentou restringir a circulação de pessoas com mais de 60 anos para diminuir os impactos do contágio pela Covid-19, mas o decreto proibitivo foi suspenso pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo Supremo Tribunal Federal.

Em nome do bem estar coletivo (as palavras governamentais sempre têm um objetivo “nobre”, não acham?), os governos estão solapando os direitos mais comezinhos da população. Saúde não pode servir de pretexto para arroubos de tiranetes e coronéis.

Renúncia

O prefeito de Valparaíso, no interior de São Paulo, renunciou ao mandato para se dedicar exclusivamente ao combate à pandemia de coronavírus no município. Fica a dica.

Sentiu!

O prefeito Otacílio reclamou das piadas sobre o coronavírus feitas nas redes sociais. Também lançou um decreto proibindo a venda de produtos que não sejam alimentícios, de higiene e de limpeza pelos supermercados, mercados e mercearias.

Talvez o prefeito precise ser lembrado que a letra “L”, da palavra liberdade, vem antes da letra “O”, de Otacílio, e antes de “P” de prefeito”. Se bem que vem depois de “D”, de decreto…

* João Ferreira é advogado em S. Cruz