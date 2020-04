REPERCUSSÃO ONLINE

ARY CABANA, O

ARTESÃO DAS REDES

Ary, é inacreditável que você tenha 92 anos. Grande abraço para você, meu querido.

— Mariza Zacura (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Sr. Ary Archanjo Alves Correa, também conhecido como artista, criativo nas cadeiras de varanda! Eu o conheço também como o anfitrião da família Correa. Sempre que vou à sua casa, sou recebida por ele e por toda a familia com muita simpatia. Uma casa cheia de alegria e muito amor.

— Janaína Felícia (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Seu Ary, grande amigo e companheiro de trabalho na Delegacia de Ensino de Santa Cruz do Rio Pardo.Quantas redes de pesca fez para meu esposo! Quantas cadeiras refeitas com suas mãos habilidosas! Deus o abençoe com saúde, meu amigo. Saudade do senhor. Forte abraço.

— Mariangela Bitencourt (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Que bom saber que Seu Ary continua forte e sadio. Trabalhamos na mesma época na Delegacia de Ensino.

— Maria Odila Rodrigues (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

QUEM NÃO TEM

CASA PARA SE ISOLAR

Eu acho que ninguém teve tempo de tomar providências em relação aos moradores de rua. Isso só será feito depois que tiver vítimas do coronavírus. Isso é muito triste.

— Ana Maria Locutora (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

O julgamento sem conhecimento de causa é cruel. O Eliseu, conhecido como “Balanga”, tem lar, sim, tem pensão, sim, a mãezinha dele é uma senhorinha idosa e guerreira que vive em busca do filho. Nunca o abandona, e ele não a explora não!

— Renata Cachoni (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Eliseu é meu primo. Está na rua depois que a irmã dele e o cunhado morreram num acidente. Sempre foi alguém reservado e por isso se fechou no mundo dele.

— Clelia de Paula (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

“Foto do Leitor”

Antiga Casa Paroquial

de S. Cruz do Rio Pardo

— Por Edilson Arcoleze:

A antiga Casa Paroquial foi fundada com o objetivo de abrigar os freis da paróquia da Matriz de São Sebastião.

Atualmente o prédio está desativado. A foto acima é da década de 1970. O endereço do prédio é na rua Frei Marcos Righ, 192, no centro de Santa Cruz do Rio Pardo e perto da igreja Matriz.