Vereadores derrubam vetos do prefeito a índices salariais da Câmara

Decisão foi unânime e reajustes serão

aqueles determinados pelo Legislativo

Os vetos do prefeito Otacílio Parras (PSB) aos dois projetos aprovados pela Câmara, estipulando índices de reajustes salariais no Legislativo, foram derrubados por unanimidade pelos vereadores na noite desta segunda-feira, 13. Assim, prevalecem os projetos da própria Câmara, que concedeu 2% de reajuste a todos os funcionários do Legislativo – concursados e comissionados – e apenas 0,01% aos vereadores.

Otacílio defendia que todos os funcionários públicos municipais, inclusive os da Câmara, tivessem o mesmo índice dado pelo Executivo: 4,01%. Ele vetou os reajustes diferenciados após se reunir com o procurador da Câmara, João Luiz de Almeida Júnior, que também defendeu um índice maior.

Para o prefeito, até os vereadores deveriam receber um reajuste maior do que 0,01%.

Com a derrubada dos vetos, as duas leis serão promulgadas pelo presidente da Câmara, Paulo Pinhata (PTB).

Na sessão desta segunda-feira, os vereadores mudaram a configuração das mesas individuais, provocando um afastamento entre cada parlamentar. Além disso, funcionários e vereadores usaram máscaras. Desde que a pandemia de coronavírus passou a ser uma ameaça, o público está proibido de participar das sessões, que estão sendo transmitidas pelo Youtube.