João Zanata Neto: ‘Para ter o que fazer’

Para ter o que fazer

João Zanata Neto *

Da Equipe de Colaboradores

Espero que este texto lhe seja um passatempo. Que lhe ocupe por alguns minutos, valendo a pena ou não. Para mim, escrever já é um passatempo. Estou salvo do tédio. Mas, agora, agora, lembrei-me de que é primeiro de abril. Num vislumbre achei que todo mundo havia se esquecido da tradição. Perguntei, então, a minha esposa para ver se ela se lembrava da data especial. Ela me disse que estava proibido mentir hoje. Você está mentindo, disse-lhe. Ela riu e confirmou o que viu na internet. Eu indaguei: quem tem o direito de proibir a mentira?

Pois é, a seriedade do momento acaba com a graça das coisas inocentes. O que fazer, então? Bom, eu é que não vou dizer. Você é que tem que inventar algo. Faça algo ou não faça nada.

Todo dia, todo mundo está lhe dizendo: faça isto, não faça aquilo. Sim ou não? Acho que você já sabe o que tem que fazer. Faz quantos dias que tudo parou? Eu já perdi as contas. Eu acho que você já sabe o que é um metro e meio. Não precisa de ninguém para lhe dizer.

Antes que eu me esqueça, isto tudo é verdade porque está proibido mentir hoje. Sejamos comportados e obedientes, ao menos, nestes dias.

O que fazer, então? Eu confesso não ter grandes sugestões para você, mas não vou ser chato e ficar dando dicas como se eu soubesse o que lhe agrada. Procure aí na gaveta da vovó. Deve ter um jogo de baralho esquecido ou uma peteca empoeirada, sei lá!

A minha irmã só manda whatsapp de ser de luz. É interessante até, mas eu já explorei estas coisas. Hoje, agora, agora, um pouquinho antes de começar a rabiscar o papel, eu vi passar no céu noturno quatro orbes luminosas, uma atrás da outra e nem fiquei empolgado. Já não é novidade para mim. Minha mãe já lia e falava sobre ufologia desde quando eu era jovem.

Eu fiquei impressionado mesmo no dia treze de dezembro de dois mil e dezenove quando passou no céu noturno mais de quarenta orbes luminosas navegando na direção da Lua e isto não é mentira, juro mesmo. Minha esposa é testemunha.

Não é coincidência eu estar escrevendo bem hoje no dia primeiro de abril, pois sempre escrevo nas quartas-feiras. No resto da semana sou normal. O Sérgio é testemunha desta minha quase pontualidade.

Mas o que fazer, então? Se nem os OVINS são interessantes, não haverá nada mais que se possa fazer? É claro que há, mas eu não vou ficar aqui lhe dando dicas. Cada um tem os seus interesses e motivações. É claro que todo mundo pode amar, ser feliz e dar alegria. Isto é muito óbvio, mas tem horas que o silêncio provoca. Isto é natural. Você tem a introspecção, mas não é introspectivo. Entende? Isto é ishira. Alguma coisa provocou a introspecção, mas ela se vai um tempo depois. Então, você não é introspectivo. Você tem esse corpo, mas um dia ele se vai. Então, você não é este seu corpo. Quem é você ou quem sou eu?! Se você responder isto, parabéns, você é um iluminado.

Sem querer, já lhe dei uma dica para se ocupar. Sim ou não? Mas, não precisa se ocupar com isto. Eu nem sei se você gosta disto e não vou ficar aqui lhe dando dicas. Um chato a menos no mundo já ajuda muito.

Seja lá o que você vai fazer nestes dias de clausura, mas não faça o que não deve. Isto é um conselho de todas as filosofias e religiões, mas tem muito traste que desobedece. Contudo, não sou eu quem vai corrigir o mundo. Já tem muita gente tentando converter o que há de falível no ser humano. Embora, o verbo converter seja muito empregado, ele viola a liberdade de convicção. Você já pensou nisto? Um swani ananda discursou, na ONU, sobre este tema. Desculpem, mas não me recordo do seu nome. Ele disse sobre a liberdade de credo fazendo o seguinte paralelo: imaginem um professor de física batendo na sua porta e lhe falando sobre partículas, física quântica e outras coisas que os físicos estudam e oferecendo um livro de física fundamental. Você nunca verá isto acontecer. Eles nunca irão até a sua casa para lhe converter a um físico. Se você quiser aprender física, vá até ele, pois ele não vai lhe procurar. Então, só há liberdade de credo quando existe a vontade espontânea.

Isto é só para pensar. Talvez você nem ligue para isto ou pode até não gostar deste assunto e eu estou muito longe de querer converter ou convencer alguém. O que fazer, então? Você decide. Eu não estou aqui para dar dicas. Só estou passando onde tudo passa e sempre passará. Se bem que, se você observou, só lhe dei uma dica: seja comportado e obediente. Esta escapou, mas fica a dica.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.