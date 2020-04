Alerta do Procon provocou uma queda no preço dos combustíveis em Santa Cruz

Preços caíram após início de

um procedimento do Procon

Uma rápida fiscalização do Procon de Santa Cruz do Rio Pardo sobre o preço dos combustíveis na cidade provocou a queda imediata dos produtos nas bombas. Segundo Deolinda Menoni, responsável pela unidade do Procon municipal, o órgão recebeu várias reclamações e passou a fotografar o preço nos postos. Em seguida, através de contatos telefônicos, pediu explicações aos empresários sobre a falta de repasse nos preços da queda dos combustíveis.

A situação, segundo ela, se normalizou em dois dias. O preço da gasolina, por exemplo, que estava sendo praticado acima de R$ 4, caiu para um patamar de R$ 3,77 a R$ 3,89. O etanol ficou entre R$ 2,47 a R$ 2,59.

“O problema é que algumas pessoas não formalizam as denúncias e só o fazem nas redes sociais”, disse Deolinda. As denúncias podem ser feitas através de email, telefone, nas redes sociais ou diretamente na Fundação Procon.

Normalmente, o maior número de reclamações no Procon é contra empresas de telefonia. Entretanto, neste período de pandemia, Deolinda Menoni confirmou que há reclamações sobre preços de gêneros alimentícios e produtos de higiene nas prateleiras dos mercados. “Nós já notificamos alguns estabelecimentos, que têm prazo para explicar o reajuste nos preços”, disse a diretora do Procon. É o caso, por exemplo, de arroz e feijão.

No facebook, o órgão de Santa Cruz possui uma página explicativa. O telefone do Procon é (14) 3332-1019 .