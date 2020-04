DICAS – Edição de 12/04/2020

Silêncio

O prefeito Otacílio Parras sequer comentou o fato de os testes rápidos adquiridos pela Ummes terem chegado na semana passada. Há duas semanas, quando o material não chegou na data prevista, Otacílio atacou duramente a entidade e sugeriu que houve “falcatruas” no processo da compra.

Silêncio 2

Dois dias após a declaração, o DEBATE publicou documentos que desmentiram a versão do prefeito. Os ataques de Otacílio eram tão insustentáveis que, ora vejam, Bernardino de Campos e Ourinhos receberam os testes…

Silêncio 3

Até ontem, no entanto, a prefeitura de Santa Cruz não tinha retirado os testes rápidos porque, segundo informações, não teria recebido comunicação formal da Ummes. O prefeito deve desculpas à funcionária a quem atacou…

Buraco

O vereador João Marcelo Santos (PSD) revelou que o déficit financeiro da Santa Casa de Misericórdia está em R$ 900 mil ao mês. É um brutal aumento do rombo, que na época da intervenção girava em torno de R$ 350 mil. A explicação é a suspensão das cirurgias por conta da pandemia, o que a receita do hospital em quase R$ 500 mil.

Meia volta

Em meio à crise da pandemia de coronavírus, o prefeito Otacílio Parras disse, há uma semana, que iria fazer demissões no alto escalão do governo. O objetivo, segundo ele, é economizar para enfrentar a crise financeira. Na semana passada, segundo informações, desistiu. Avaliou que é melhor manter alguns nomeados em ano eleitoral. Afinal, é dinheiro público mesmo…

Isolado

O vereador Edvaldo Godoy (SD) aproveitou que as sessões legislativas não têm mais público, pelo menos durante a pandemia de coronavírus, e literalmente se isolou no plenário da Câmara. Na sessão de segunda-feira, 6, ele pediu autorização ao presidente para instalar sua cadeira no meio do palco, longe das bancadas. Alegou o risco de contágio, mas nos bastidores a informação é que ele queria ficar longe de Lourival Heitor (SD), com quem, segundo comentários, não anda se bicando…

Sumido

Alguém tem notícias do ex-presidente da Codesan, ex-braço direito do prefeito e condenado por improbidade administrativa, Cláudio Agenor Gimenez?

Quem entende?

Há menos de um mês, o prefeito Otacílio Parras anunciou o cancelamento do festival “Rock Rio Pardo” deste ano. Há alguns dias, no entanto, afirmou que “o evento pode ser suspenso”.

É candidado

O prefeito de Ipaussu, Sérgio Guidio (PSDB), desmentiu anteontem os rumores de que estaria desistindo de disputar a reeleição. “Sou pré-candidato”, disse, de forma categórica.

Carro abandonado

Na ponte próxima ao chafariz, um carro abandonado tem incomodado moradores. Ele é usado, à noite, por usuários de drogas, e está repleto de lixo. Uma lei do vereador Murilo Sala proíbe o abandono de veículos em vias públicas e determina a imediata remoção.

Coisas de Política

O decreto e a lei

Em 1985, imaginava-se que as eleições municipais aconteceriam no ano seguinte. O então prefeito Onofre Rosa de Oliveira conseguiu do governador Franco Montoro a denominação de “Plácido Lorenzetti” à via de acesso que liga Santa Cruz à rodovia Orlando Quagliato.

A eleição, porém, não veio. Os mandatos foram prorrogados até 1988, e a inauguração foi deixada de lado mesmo estando a vicinal consignada em lei estadual.

Em 1988, em plena eleição, Onofre resolveu homenagear a família Lorenzetti. Bem a seu estilo, assinou um decreto batizando a via com o mesmo nome da lei estadual, com um texto louvando as qualidades do homenageado. Além disso, publicou com destaque na imprensa o texto do decreto.

Na inauguração, a festança correu solta, com familiares e amigos agradecidos. E o candidato de Onofre ganhou a eleição.

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)