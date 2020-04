Pacientes suspeitos em Ourinhos poderão ser monitorados

Aplicativo poderá ser usado para

monitorar deslocamento de pacientes

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Além do aplicativo “Ourinhos Delivery”, destinado às empresas do município, o prefeito Lucas Pocay, de Ourinhos, também estuda monitorar o raio de deslocamento dos pacientes com quadro suspeito de coronavírus através de um aplicativo.

Segundo Pocay, a prefeitura deve monitorar o raio de deslocamento destes pacientes a fim de que nenhuma vida seja colocada em risco.

Até sexta-feira, Ourinhos contabilizava 118 casos suspeitos de coronavírus no município. Oficialmente há cinco pessoas contaminadas pela Covid-19.

A cidade também investiga três mortes que podem ter sido causadas pelo vírus. Dois pacientes seguem na UTI e outros quatro em internação clínica, com quadro mais estável.

Em Ipaussu, segundo dados oficiais, um único caso, antes suspeito, foi descartado. De acordo com a secretaria de Saúde do município não há nenhum outro sob investigação.

Piraju conta com cinco casos suspeitos e uma morte sob investigação.

Já em São Pedro do Turvo há 10 suspeitos em isolamento domiciliar, apontam os dados divulgados na sexta-feira.

Espírito Santo do Turvo, por sua vez, não tem nenhum paciente suspeito.

Bernardino de Campos registrava, até a sexta-feira, 10, um caso que aguardava exame. Na semana passada, um outro já havia testado negativo no município.

Em Chavantes, segundo o prefeito Márcio “Burguinha”, não há nenhum caso confirmado e nem mesmo suspeito.