Pocay cogitou reabrir comércio de Ourinhos com restrições

Em entrevista concedida por telefone,

prefeito de Ourinhos Lucas Pocay

decretar regras a serem seguidas por cada setor

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O prefeito de Ourinhos Lucas Pocay (PSD) reuniu-se com empresários e comerciantes na semana passada e ouviu propostas para reabrir o comércio. Descartou abertura total, mas estuda adotar regras para aqueles que quiserem destrancar as portas.

Em entrevista ao DEBATE concedida por telefone, Pocay afirma que é preciso equilibrar o lado econômico e o social. Segundo ele, semanalmente a prefeitura tem distribuído mais de mil cestas básicas a famílias carentes.

O ourinhense também pondera que foram desnecessários os ataques do prefeito Otacílio Parras (PSB), de Santa Cruz do Rio Pardo, à União dos Municípios da Média Sorocabana, a Ummes. Há duas semanas, Otacílio acusou a entidade de ter mentido às prefeituras sobre as compras dos testes rápidos que examinam o coronavírus. “Os testes chegaram”, admite Pocay.

Nas últimas semanas você se reuniu com empresários e comerciantes de Ourinhos. Quais foram as propostas recebidas?

Nós [da administração] pedimos para que fossem criadas comissões que representem cada setor do comércio. Solicitamos uma semana para ouvi-los e estudar as alternativas viáveis e seguras para reabrir o mercado.

A reabertura não está definida, então?

Não. As medidas serão fechadas até a segunda-feira para que, na terça, tenhamos um decreto definindo a posição de Ourinhos. Estamos estudando modelos adotados em cidades do Brasil. Apreciamos o que é mais ponderado, o que é mais seguro. Até porque não podemos deixar o lado social para trás. Por semana, doamos cerca de mil cestas básicas. O impacto tem sido grande, especialmente às famílias carentes.

Quais modelos Ourinhos tem estudado?

A abertura de um determinado setor poderia, por exemplo, ser pelo menos duas vezes por semana. Mas a prefeitura irá acompanhar. São dois pontos principais: a curva de contágio, que mais nos preocupa, e a fiscalização. A gente não tem equipe suficiente para fiscalizar a cidade toda. É preciso levar isso em conta. No decreto, pensamos em colocar a responsabilidade para todos.

Qual responsabilidade?

Se um setor abrir duas vezes por semana, cumprindo todas as normas estipuladas em decreto, isso forçará seus concorrentes a seguir o mesmo. Teremos um canal de denúncia contra aqueles que não cumprirem o decreto. O descumprimento pode levar à multa ou até à cassação do alvará. Além disso, um alto índice de desrespeito pode fazer com que a gente volte atrás e determine o fechamento total novamente.

E quais são as regras às agências bancárias, supermercados e outros serviços essenciais?

É uma questão da qual a população está reclamando. Muita gente não respeita as recomendações de distanciamento, então vamos também baixar um decreto com regras neste sentido. Existem serviços em bancos que podem ser feitos virtualmente, através de celulares ou computadores. Poderemos limitar a quantidade de pessoas e de funcionários dentro dos estabelecimentos, por exemplo. Mas não adianta só o Poder Público fazer. A população também precisa colaborar.

E os funcionários terão de receber os EPIs [Equipamentos de Proteção Individual] das empresas?

Sim, claro. Isto é o mínimo do mínimo para se trabalhar num momento como este.

Houve até uma passeata em Ourinhos pedindo a reabertura do comércio. Existe uma pressão pela medida?

A gente procura ouvir e dialogar com todos. Muitos que estavam nesta carreata foram pessoas que, no começo, se mobilizaram para fechar o comércio. Pode até ser uma incoerência, mas a gente mantém o diálogo com todos. Vemos uma grande preocupação das empresas. Muitas estão com receio de desaparecer se permanecerem fechadas por muito mais tempo. Então estamos estudando medidas com cautela, mesmo com restrições, para evitar um desastre maior. Um aplicativo da prefeitura chamado “Ourinhos Delivery” está prestes a ser lançado. É gratuito e servirá para empresas que realizem entregas.

Os testes rápidos que examinam o coronavírus chegaram a Ourinhos?

Chegaram. Nós pedimos 300 deles e estamos adquirindo mais mil deles. Os profissionais de Saúde e os casos urgentes terão prioridade nos testes. Compramos tanto pela Ummes como pela prefeitura, por fora.

O prefeito Otacílio, de Santa Cruz, se irritou na semana passada quando os testes não chegaram na data prevista. Ele até sugeriu que a compra teria sido uma falcatrua por parte da entidade.

Estamos acompanhando a situação. Fiquei sabendo disso e pedi mais detalhes. Mas não podemos fazer pré-julgamento antes dos documentos e do fato como um todo. O importante é que os testes chegaram. Prefiro não polemizar. Uma manifestação do Otacílio neste sentido foi desnecessária. Você pode ter ciência de um fato sem fazer julgamentos mais acalorados. Eu vejo esses pontos com mais cautela. Neste momento, todos estão com os ânimos à flor da pele. E a responsabilidade do gestor público foi ampliada.

Ourinhos tem alguma proposta para prorrogar o pagamento de impostos ou de taxas?

A gente já suspendeu qualquer tipo de corte pela falta de pagamento. Faremos as revisões sobre a questão do IPTU e estamos estudando medidas sobre o pagamento de ISS. E temos criado no Banco do Povo de Ourinhos auxílios de financiamento para pequenas e médias empresas. Queremos dar toda ajuda possível. Estamos preocupados não só com quem precisa manter o emprego, mas com as empresas que necessitem de manutenção. Mas tudo precisa ser calculado. O orçamento da prefeitura caiu muito, perdemos de 30% a 40% de orçamento.

* ATUALIZAÇÃO: Nesta semana, após a circulação da edição do jornal, o prefeito Lucas Pocay afirmou, durante transmissão ao vivo, que qualquer medida para reabertura do comércio foi descartada pelo aumento de casos de coronavírus no município.