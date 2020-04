Taxas são suspensas até dezembro, mas Câmara nega prorrogar IPTU

A Câmara aprovou na segunda-feira, 6, a suspensão até dezembro do pagamento das taxas de localização, instalação e funcionamento aos microempreendedores, profissionais liberais, autônomos e ambulantes. A proposta inicial do prefeito Otacílio Parras (PSB) era isentar totalmente a taxa até dezembro, alegando a crise provocada pela pandemia de coronavírus, mas ele foi alertado sobre a proibição legal de exercer renúncia fiscal em ano eleitoral.

O público está proibido de comparecer às sessões legislativas, que estão sendo transmitidas digitalmente pelo site oficial da Câmara ou pelo Youtube. Entretanto, as imagens digitais apresentam problemas e algumas partes são praticamente inaudíveis.

O vereador Paulo Pinhata (PTB) apresentou uma emenda para suspender também o pagamento de IPTU por 90 dias, mas a bancada governista votou contra. Segundo o vereador João Marcelo Santos (PSB), a administração resolveu adiar o pagamento das taxas para estudar a possibilidade de isentá-las definitivamente em 2020. Se isto for possível, o prefeito deve enviar outro projeto. O IPTU, contudo, será mantido.

