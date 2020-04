Com cirurgias suspensas, Santa Casa não opera idoso com dedos necrosados

Família de aposentado entrou com

processo na Justiça e conseguiu liminar

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O aposentado José Carlos Cândido Camargo, 68, não pôde ser operado na Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo. A justificativa do hospital, que está sob intervenção do município, é de que as cirurgias estão suspensas em razão dos riscos de contágio do novo coronavírus.

Camargo teve problemas de trombose na artéria femoral e também é diabético. Dois dedos de seu pé necrosaram e a situação é grave, conforme aponta o laudo médico.

O aposentado passou alguns dias internado na Santa Casa e foi encaminhado a um hospital clínico de Marília, de onde voltou para Santa Cruz com alguns remédios receitados. Poucos dias depois, recebeu alta do hospital.

Mas a situação se agravou e a família de José Carlos resolveu processar o município. “Não obstante ser clara a obrigatoriedade de tratamento hospitalar com internação de forma correta, em decorrência do quadro clínico que se agrava, o requerente continua sendo precariamente atendido de forma eventual”, escreveu o advogado Tiago Gusmão.

Segundo consta, o quadro de saúde de José piora a cada dia. “Não come, não recebe suporte de hidratação ou tratamento antibiótico intravenoso e os necessários curativos técnicos são feitos em dias espaçados”.

A informação que consta dos autos é de que a família chegou a solicitar vagas no leito do hospital, mas até a semana passada não havia obtido respostas. “Por óbvio que os entraves administrativos não podem servir de obstáculo para a garantia de saúde”, cita Gusmão.

Na terça-feira, 7, o juiz Marcelo Soares Mendes concedeu liminar e determinou prazo máximo de sete dias para a realização da cirurgia, incluindo exames, medicamentos e insumos. A multa diária para o descumprimento é de R$ 5 mil.

Por outro lado, o magistrado não acolheu o pedido da família para que, se necessário, seja montada uma estrutura médica dentro da residência de José Camargo caso o aposentado não consiga ser internado.