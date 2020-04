André Fleury Moraes

Um homem de 33 anos que estava internado na Santa Casa de Misericórdia com quadro suspeito de coronavírus morreu na tarde de hoje, 18. Seu nome é Ricardo Gonzaga de Souza.

Ricardo é caminhoneiro e morava no Maranhão. Estava de passagem por Santa Cruz do Rio Pardo quando sentiu os primeiros sintomas. Ele estava internado na UTI do hospital. Segundo informações, sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Mais informações na edição deste domingo, 19, do DEBATE.