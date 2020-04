Pascoalino: ‘Enquanto ainda se jogam dados’

Enquanto ainda

se jogam dados

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

No início da campanha eleitoral deste ano, num encontro casual, uma velha conhecida minha perguntou a um candidato velho: “E então, doutor, como está a briga?”. Ele então respondeu, com voz grave: “Minha filha, eu… quando entro na política… é pra ganhar”. O político velho se expressa assim, cheio de reticências, procurando a palavra exata, espaçando as ideias, para que todos possam assimilar sua sabedoria.

À primeira vista, a resposta do político velho pode soar como uma asneira de vestibular, dessas colecionadas por humoristas que já perderam a sua própria graça. A diferença é que estudante não estufa o peito para dizer, por exemplo, que “Ateísmo é uma religião anônima praticada escondido. Na época de Nero, os romanos ateus reuniam-se para rezar nas catacumbas cristãs”. Vestibulando escreve essas besteiras na prova de redação, mas escreve em silêncio.

Embora certos candidatos nos deem a impressão de que entraram na política pra perder, na verdade até o mais preguiçoso e inexpressivo deles amanhece o dia da eleição com a boca enxaguada e uma descabida esperança de vitória. Todos, portanto, entram pra ganhar. O derrotado astuto dirá que ganhou experiência!

Se o político velho não é bobo nem nada, que sentido dar às suas palavras? Arrisco um palpite: neste ano ele analisou o quadro político local, ponderou o seu potencial, o seu arsenal, e se encheu de animação. Convenhamos: isso não é pouco. O entusiasmo é o tempero de qualquer candidatura, isso se você pensar o candidato como um prato — um porco recheado, por exemplo. Porém, dependendo da idade, entusiasmo demais pode até matar — como Viagra.

Abro parênteses para confessar que as apurações desse pleito serviram para ressuscitar um nome que há muito eu dava como morto (de morte natural, por falência múltipla dos órgãos, como convém em certas idades). Sem declinar nomes, já que temos aí um mandato de quatro ou oito anos pela frente, o máximo que posso dizer é que o homem que não morreu se elegeu prefeito num raio de 50 quilômetros. E que seus familiares tomaram todas as precauções médicas antes de comunicar a vitória ao vencedor. Fecho parênteses.

Voltando ao político velho mais próximo de nós. O que mais nos ensina o reticente candidato que entrou para ganhar este ano? Arrisco um duplo: que a política tem muito de matemática, mas, jamais deve ser confundida com um jogo de dados. O tempo dos políticos que apostavam na sorte se encerrou com o deputado João Alves, aquele que ganhou 221 vezes na loteria porque Deus o ajudou.

A mim, o embate político se parece mais com uma partida de xadrez. Há uma aparente contradição nisso: o xadrez é um jogo de natureza individual. O jogo político é coletivo, ainda que certas pessoas se esqueçam disso. O xadrez exige silêncio, na política há que se fazer barulho. O xadrez tem regras rígidas e claras, na política abundam as liminares. Mas é no xadrez que, acima da força física e dos esquemas táticos, impera o raciocínio. O alemão Goethe o definia como “a ginástica da inteligência”. Os oito peões seriam os candidatos aos cargos proporcionais, o exercito de candidatos a vereador. As duas torres simbolizam o caixa da campanha — o caixa 1 e o caixa 2. Os bispos, a retaguarda jurídica. Os cavalos, a tropa de choque, os bate-pau, com seus inesperados movimentos em L. A dama, peça mais importante do tabuleiro, hoje seria o marqueteiro. E o rei, com seus passinhos curtos, o próprio candidato a prefeito.

Se o nosso político velho sabia que a política tem mais de xadrez que de jogo de dados, somente o conhecimento não lhe bastou. Ele acaba de perder a eleição para o seu direto adversário, que de macaco não tem nada!

* Publicada originariamente em 12/10/2008