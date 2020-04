Artigo: ‘E a cloroquina, hein?’

E a cloroquina, hein?

Nayara Moreno

Da equipe de colaboradores

O remédio mais falado pelos brasileiros atualmente é a cloroquina (ou hidroxicloroquina). O medicamento, originalmente e com eficácia comprovada, é usado contra a malária. Mas a droga entrou em pauta na luta contra o Coronavírus quando o presidente Jair Bolsonaro e seu amigo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, decidiram falar aos quatro ventos que o remédio age contra a COVID19. Alguns médicos defendem o uso apenas em casos graves e gravíssimos, situações em que o remédio, em alguns momentos, foi importante para o paciente. Porém, ainda não há nenhuma comprovação científica, em nenhum órgão de medicina e de farmácia no mundo, que ateste a eficácia do cloroquina contra essa doença. Tomara que se chegue a essa conclusão, mas por enquanto são só estudos.

Não vamos entrar em questões políticas, mas sim se concentrar em fatos científicos, coisa cada vez mais rara hoje em dia. Por melhores que sejam as intenções de Bolsonaro em “indicar” o remédio, há uma série de preocupações e riscos em fazê-lo, principalmente se tratando de uma doença que apavora o mundo, ainda não totalmente conhecida pela área de saúde e que mostra-se um dos mais perigosos e complexos inimigos da história da humanidade.

Todos nós aqui já passamos pela seguinte situação: nos queixamos de dor ou algum problema de saúde para um amigo e logo vem: “A vizinha da minha mãe estava com o mesmo problema e tomou o remédio tal e ficou boa na hora”. Pode até ser verdade que essa vizinha melhorou com tal medicação, mas isso não significa, nem de perto, que essa droga vai lhe fazer bem. Cada organismo reage de uma maneira quando recebe os compostos de uma medicação. Somente médicos e enfermeiras podem receitar remédio. E é aí que vem a questão.

Uma pesquisa do Google, recentemente divulgada pelo jornal “O Estado de S. Paulo”, mostra que quase 30% dos brasileiros buscam indicações de remédios para seus problemas na internet, antes de procurar um médico. Também precisamos levar em conta que há um alto índice de parcela da nossa população que faz uso da automedicação, principalmente os idosos. É muito perigoso agir como a vizinha ou o presidente Bolsonaro e sair falando de remédio por aí. Mais perigoso ainda é seguir essas “recomendações” sem consultar um especialista e ter um embasamento científico.

Remédio é coisa séria. Consumi-lo sem necessidade, na dosagens erradas e sem consulta médica podem causar efeitos colaterais e complicações muito mais drásticas. O caso da cloroquina é apenas um entre centenas de outros casos em que as pessoas agem sem responsabilidade diante deste tema.

Entendeu? Boa Páscoa, lave as mãos e fique em casa.

* Nayara Moreno

é enfermeira

pós-graduada

e Responsável

Técnica pela

AleNeto

Enfermagem