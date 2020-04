As ‘rosinhas’ do mototáxi

Mulheres que trabalham no transporte

de passageiros dão um toque feminino

ao serviço em Santa Cruz do Rio Pardo

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Mototáxi é trabalho para homem, certo? Errado. Em Santa Cruz do Rio Pardo, já existe um ponto de transporte de passageiros formado exclusivamente por mulheres. É o “Motogirl da Fran”, que fica no São João, nos altos da Estação. A iniciativa é de Franciele Aparecida Locali, 24, que só conseguiu instalar o comércio porque comprou um ponto já regularizado. Hoje, ela tenta conseguir autorização para um segundo ponto, no centro da cidade, mas ainda esbarra na burocracia da prefeitura.

Franciele sempre foi apaixonada por duas rodas e passou a acompanhar o trabalho dos mototaxistas. “Foi aí que eu percebi que as mulheres ficavam acanhadas em ser transportadas por um homem. Havia um constrangimento, inclusive, por parte dos maridos. Então, surgiu a ideia, convidei algumas amigas e abri o ponto”, contou.

As “parceiras” chamam a atenção nas ruas com seus coletes cor-de-rosa. Claro que elas precisaram se impor e vencer preconceitos. “No início foi pesado”, conta Franciele. “Chegaram até a rasgar pneus de algumas motos. Hoje, está mais tranquilo e somos respeitadas”. As meninas, por sinal, são conhecidas como as “´rosinhas” de Santa Cruz do Rio Pardo.

No início, eram apenas três profissionais. Hoje, o ponto já possui nove mulheres — e poderia ser até mais, não fosse a pandemia do coronavírus que também afetou o negócio.

Claro que o grupo também transporta homens. Afinal, segundo Franciele, muitos deles também preferem as mulheres. “Eles acham que somos mais cuidadosas. Transportamos também crianças e idosos. Mas o público maior é, sem dúvida, o feminino”, diz. “Tem marido que até para a gente na rua para pedir transporte para a mulher”.

O grupo trabalha de domingo a domingo. Antes da paralisação do comércio, o ponto conseguia mais de 200 chamadas por dia. Com a crise, há dias com apenas 20 ou 30 transportes.

O problema não é apenas a interrupção da economia, mas também o medo do contágio. Afinal, o capacete — obrigatório também para o passageiro — é um equipamento que pode oferecer risco de contágio do coronavírus. “A gente tem muito cuidado. A cada corrida, o capacete é higienizado com álcool, toucas descartáveis são oferecidas e as meninas usam máscaras e luvas. Mesmo assim, claro que o risco existe”, explicou Franciele.

O alívio econômico vem das entregas de delivery, que aumentaram muito durante a quarentena. Pelo menos cinco mototaxistas do ponto atendem exclusivamente algumas empresas de Santa Cruz, como restaurantes, pizzarias e lanchonetes. Algumas ficam de “plantão” nestes locais.

Opção de trabalho

O ramo de mototaxista para mulheres preencheu muitas vagas de emprego na cidade. Karla Cordeiro, 23, por exemplo, era promotora de vendas de uma empresa e resolveu mudar de ramo. Como já tinha moto, procurou a amiga Franciele e não saiu mais. “Ganho mais dinheiro aqui, embora não seja um serviço fácil. Afinal, não temos horário”, contou.

A história de Mirelle Lino, 37, é de uma vencedora. Doente renal crônica desde os 17 anos, sofreu durante 13 anos fazendo hemodiálise até que, há sete anos, recebeu um transplante e ganhou uma nova chance na vida. Aliás duas, pois logo foi chamada para trabalhar no “Motogirl”. O problema é que, ao receber o transplante, ela perdeu a aposentadoria e precisou voltar ao trabalho.

Enquanto esteve doente, num longo e difícil período, Mirelle sofreu dois AVCs e adquiriu uma osteoporose. Assim, não era qualquer trabalho que poderia executar. O mototáxi se encaixou tão bem que até o modelo de sua moto, uma Biz única no ponto, é hoje a preferida por muitas clientes. “É mais prática para subir”, explicou.

Andreia Pereira Schumacker, 37, estava desempregada quando conheceu o grupo. Não demorou muito e conquistou uma vaga no ponto. “Foi em janeiro, bem na época do rodeio. Fiquei maravilhada, pois ganhei um bom dinheiro”, contou. Transportando mulheres, Andreia percebeu que o desemprego feminino é grande em Santa Cruz. “Eu costumo dar conselhos. Se a menina tem uma moto, faça como eu e entre no ramo”, sugeriu.

Mayara Carvalho, 21, já tinha experiência em mototáxi. No ponto anterior, só havia ela e uma amiga num grupo de homens. “Ela saiu e eu fiquei desconfortável no meio dos homens. Tive sorte ao conversar com a Karla e aqui estou, feliz com o grupo”, disse.

Bruna Alcaide, 22, era atendente numa loja e também estava desempregada. “Quando apareceu esta oportunidade, não pensei duas vezes. Afinal, amo moto e ando nelas desde os 12 anos”, garante.

A “invasão” das mulheres nos mototáxis é irreversível. O batom já ocupa um espaço antes exclusivo dos homens — mas difícil, perigoso e, ao mesmo tempo, fascinante.

* Colaborou Toko Degaspari

– Telefones do “Motogirl da Fran”:

(14) (9090 – a cobrar) 3373-2098 e 99744-4825