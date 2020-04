Mãe em dose dupla

Com aulas suspensas, filhos estão

A empresária Amarílis Menon Maitan Camilo é casada com o agricultor Paulo Camilo. Os dois possuem serviços considerados essenciais e, portanto, não suspenderam as atividades. Mas os filhos Antônio, de 3 anos, e Júlia, de apenas sete meses, estão em casa e exigem atenção redobrada.

Sem poder abandonar o trabalho, mas sabendo das necessidades dos pequenos, o casal resolveu revezar os turnos em que ficam em casa. “Meu marido fica meio período. Eu, o outro”, diz a empresária.

O casal, segundo ela define, está “se virando nos trinta”. As atividades escolares estão sendo aplicadas a distância e o mais velho, muitas vezes, precisa de alguma ajuda. A caçula Júlia, por sua vez, exige mais atenção dos pais.

“O trabalho está acumulado. Deixamos o serviço de lado e acudimos as crianças. Mas o trabalho doméstico, claro, aumentou”, diz.

Todos os dias, Amarílis deixa preparada para o mais velho uma mesa com todos os materiais necessários às atividades da escola, como tintas, estojo ou lápis de cor. “Só para se ter uma noção, já foi um pacote de papel sulfite”, conta.

Com a casa cheia o tempo inteiro, manter tudo organizado também tem sido uma tarefa difícil. “O tempo todo as crianças comem, vão à cozinha e deixam brinquedos pelo chão”, afirma.

Por não poderem ir a parquinhos, por exemplo, os pequenos têm brincado com jogos infantis. “Mas eles enjoam muito fácil. Então precisamos reinventar algo sempre”, diz Amarílis. Quebra-cabeças e peças de montar estão entre os favoritos. O casal também comprou giz para rabiscar a calçada, cartolinas para pintar e outras coisas. Televisão somente depois do almoço. “Primeiro vêm as atividades escolares”, determina Amarílis.

A família, conta ela, sempre foi unida e atenciosa com os filhos. “O impasse agora se dá com relação ao trabalho. Nossa profissão não parou, mas a atenção dentro de casa dobrou. Está difícil conciliar”, diz.

E como continuam trabalhando, os cuidados para evitar quaisquer riscos de contágio pela covid-19 também aumentaram. “A roupa com que a gente sai não é aquela com que entra. E deixamos um chinelo na porta para quando chegarmos”, explica.

A regra também é não tocar nas crianças ao voltar do trabalho. Pelo menos não sem antes tomar um banho ou lavar muito bem o rosto e as mãos.

Quando Antônio pede para ir à casa dos avós, os pais explicam que não pode. “Tem um bichinho rondando as ruas, um bichinho igual ao da gripe. Se você for a alguma rua, parque, praças ou casas, esse bichinho pode te pegar e você teria uma gripe”, dizem os pais ao caçula.